Акции Meta* обвалились после публикации отчётности за третий квартал

Американская корпорация Meta Platforms (*признана экстремистской и террористической организацией в России, её деятельность запрещена) опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2022 года. Квартальная выручка компании упала 4,5% и составила $27,7 млрд, чистая прибыль — на 52%, до $4,39 млрд. На этом фоне акции корпорации рухнули на 19,66%, до $104,3. С начала года котировки Meta сократились более чем в три раза с $336,35.

При этом расходы и издержки увеличились на 19% и составили $22 млрд. Компания также заявила о своих ожиданиях по выручки в четвёртом квартале — показатель должен составить $30−32,5 млрд. Аналитики прогнозировали, что он составит около $32,2 млрд.

Агентство Bloomberg заявило, что снижение бюджетов маркетологов вызвано экономической неопределённостью, а также изменениями в политике конфиденциальности Apple, которые снизили эффективность рекламных размещений в соцсетях.

Кроме того, выручка подразделения Reality Labs, которое разрабатывает очки дополненной реальности и занимается созданием метавселенной, упала вдвое год к году и составила $285 млн. Убыток от этого направления составил $3,67 млрд по сравнению с $2,63 млрд год назад. При этом в компании ожидают роста операционных убытков Reality Labs в 2023 году, однако затем предполагается, что инвестиции в направление вырастут, так что компания сможет увеличить доход в долгосрочной перспективе.

По словам аналитика PP Foresight Паоло Пескаторе, метавселенная — это «большая авантюра» в условиях разворачивающегося экономического кризиса, передаёт Reuters. Эксперт полагает, что развитие направления станет долгим и болезненным процессом.