В третьем квартале 2026 года онлайн-продажи электроники и бытовой техники в России достигли 545 млрд руб., увеличившись на 12,8% год к году. Основной рост обеспечили маркетплейсы: на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» пришлось 70,5% рынка. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Data Insight и «ЮMoney».

За год количество проданных товаров выросло на 41,3%, до 197 млн штук, а средняя стоимость покупки снизилась на 20,2%, до 2763 руб. Оборот трех крупнейших маркетплейсов составил 384 млрд рубэ — на 17% больше, чем годом ранее. По оценке аналитиков, площадки обеспечили около 90% прироста всего рынка.

При этом специализированные магазины теряют долю. Продажи 15 крупнейших профильных ретейлеров выросли на 6,3%, но их доля сократилась с 23% до 22%. На DNS, «Ситилинк» и «М.Видео» пришлось около 75% оборота 15 самых крупных магазинов техники и электроники.

Средняя цена товаров на маркетплейсах снизилась на 22%, тогда как в специализированной рознице увеличилась на 13%. На динамику площадок повлияли и логистические факторы: в третьем квартале относительно второго продажи Wildberries сократились на 7%, а Ozon выросли на 28%.

Покупатели все чаще выбирают доступные устройства, аксессуары и расходные материалы, откладывая обновление дорогой техники. В Data Insight связывают это с дорогими кредитами и сберегательным поведением россиян. В «Марвел-Дистрибуции» добавляют, что маркетплейсы выигрывают за счет широкого ассортимента: на одной площадке можно подобрать товары для разных потребностей.

Участники рынка отмечают рост отдельных категорий. Например, продажи смартфонов выросли в денежном выражении на 100%, а в натуральном — почти на 50%. Кроме того, среди растущих направлений эксперт Также выделяют домашнюю автоматизацию, игровую электронику и оборудование для 3D-печати.

Ранее сообщалось, что доля импорта в оптовых продажах компьютеров и электроники достигла 59,6%.