Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.07.2026 в 09:45

Маркетплейсы просят добавить слово «селлер» в словари

Мера позволит избежать ограничений на его использование в рекламе

1

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) предложила включить слово «селлер» в один из нормативных словарей русского языка. Участники рынка считают, что термин уже стал частью профессиональной лексики и используется примерно миллионом предпринимателей, продающих товары через маркетплейсы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сейчас слово «селлер» не входит в перечень нормативных словарей, что создает риски для бизнеса. После вступления в силу ограничений на использование иностранных слов в публичных коммуникациях компаниям может грозить штраф до 500 тыс. руб. за применение таких терминов в рекламе без официального закрепления. В АПЭТ считают, что без признания слова на уровне языка продавцы на маркетплейсах могут столкнуться с дополнительными издержками.

Однако у инициативы есть и противники. Эксперты отмечают, что в русском языке уже существует понятный аналог — «продавец». По их мнению, включение нового термина может быть затруднено из-за того, что два слова имеют близкое значение. При этом представители отрасли настаивают, что «селлер» описывает более узкую категорию предпринимателей, работающих именно в экосистеме маркетплейсов.

Решение о включении слова в нормативный словарь будет принимать правительственная комиссия по русскому языку. Ближайшее заседание запланировано на сентябрь 2026 года.

Напомним, с 1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законодательство о государственном языке Российской Федерации, расширяющие обязательное применение русского языка в информации для публичного ознакомления потребителей.

селлер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.