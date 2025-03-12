Маркетплейсы могут начать штрафовать за отсутствие маркировки рекламы

Отраслевые ассоциации предложили штрафовать маркетплейсы за отсутствие маркировки платных объявлений в поисковой выдаче. Сумма штрафов за нарушение будет составлять до 500 тыс. руб., сообщает «Коммерсант».

Штрафы предлагается применять в случаях, когда онлайн-площадка не обеспечивает партнерам и пользователям равный доступ к услугам, влияющим на выдачу. Кроме того, штрафовать будут площадку за то, что она оказывает влияние на поисковую выдачу вне зависимости от заданных пользователем критериев.

Для должностных лиц штраф предлагается установить от 70 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. За повторное нарушение они будут увеличены для должностных лиц до 120 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб.

Ранее заседание профильной подкомиссии по вопросам бизнеса и экспертного сообщества исключило требование к «особому обозначению карточек товаров». Однако Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), а также Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пытаются возобновить обсуждение данной инициативы.

«Инициатива станет барьером для развития малого и среднего предпринимательства, ограничит возможности по продвижению товаров», — говорят в Wildberries и Russ, добавляя, что она также приведет к снижению оборотов большинства продавцов.

Ранее сообщалось, что 33% селлеров маркетплейсов считают, что высокая стоимость рекламы на площадках ограничивает развитие бизнеса. Почти половина (46%) опрошенных называют комиссии площадок слишком большими.