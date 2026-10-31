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31.10.2026 в 10:41

Книжные ограничения стоили «Читай-городу» 100 млн рублей

Сеть самостоятельно оплачивает утилизацию изданий, которые нельзя продавать в России

Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» потратила около 100 млн руб. на уничтожение книг, запрещенных к продаже в России, сообщил генеральный директор компании Александр Брычкин в интервью РБК. По его словам, такие расходы связаны с тем, что издательства и поставщики не принимают товар обратно, поэтому его стоимость приходится списывать в убыток.

Брычкин пояснил, что утилизация книг требует дополнительных затрат: их необходимо снять с полок, доставить на склад, обработать и отправить на уничтожение. При этом компания не может просто выбросить издания на свалку, поскольку они относятся к категории токсичных отходов.

Уничтожение происходит с помощью промышленного шредера и фиксируется на видео. Решение об изъятии книг принимается после проведения экспертизы. В частности, специалисты могут выявить в произведениях признаки пропаганды ЛГБТ* (международное движение признано экстремистским и запрещено в России).

Глава компании также обратил внимание на отсутствие компенсации бизнесу за изъятие уже закупленной продукции и сопутствующие логистические расходы. Таким образом, финансовая нагрузка ложится непосредственно на книжную сеть.

Ранее стало известно, что в России создадут единый центр госэкспертизы книг. Необходимость создания единого механизма экспертизы связана, в частности, с отсутствием четких правил и перечней для книжных магазинов и библиотек.

Читай-город—Буквоед
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