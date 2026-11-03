В Минюсте и Госдуме разрабатывают законопроект о традиционных ценностях

Госдума совместно с Минюстом разрабатывает законопроект о традиционных духовных ценностях. Об этом сообщила председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на заседании рабочей группы «Семья и школа: сохранение традиционных духовных ценностей». Ее слова приводит ТАСС.

Как отметила Останина, первоначально депутаты сомневались в необходимости отдельного закона, поскольку такие понятия, как уважение к старшим и младшим, историческая память, патриотизм и любовь к Родине, казались им очевидными. Однако оказалось, что эти представления разделяют не все, подчеркнула парламентарий.

Законопроект, по замыслу авторов, должен помочь сформировать понимание того, «что такое хорошо, а что такое плохо». Сейчас работа над документом продолжается совместно с Минюстом.

Останина также указала, что в вопросах сохранения традиционных ценностей воспитание должно предшествовать наказанию. По ее словам, одними законодательными мерами остановить нежелательное поведение сложно, поэтому начинать необходимо с воспитательной работы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об образе многодетной семьи в соцрекламе.