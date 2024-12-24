Треть продавцов маркетплейсов назвали рекламу на площадках слишком дорогой

33% селлеров маркетплейсов считают, что высокая стоимость рекламы ограничивает развитие бизнеса. Почти половина (46%) опрошенных называют комиссии площадок слишком большими. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Data Insight.

Среди остальных причин, тормозящих развитие бизнеса, продавцы назвали потерю товара во время доставки (31%), влияние маркетплейса на цены во время автоматических акций (30%), невыкуп товаров (28%), высокую стоимость обратной логистики (24%), а также повреждение товаров (22%).

Чаще всего селлеры сталкиваются с возвратом товаров, в пиковые сезоны это приводит к особенно значительным потерям. На втором месте по распространенности — повреждения во время доставки, а затем — комиссии. Только 35% опрошенных страхуют свои товары: чаще всего страхуются логистические риски вроде повреждения или утраты при транспортировке.

Эксперты, опрошенные изданием, добавляют, что развитию бизнеса селлеров на маркетплейсах также мешает непрозрачность внесудебного урегулирования споров. У каждой цифровой платформы есть свои правила начисления штрафов: у каких-то маркетплейсов список открытый, у кого-то — закрытый.

Аналитики опросили 797 российских продавцов, торгующих на крупнейших маркетплейсах Wildberries и Ozon не менее трех месяцев с ежемесячным оборотом от 300 тыс. руб. При этом общее число бизнесов, работающих на маркетплейсах, составляло около 620 тыс., 80% из которых сосредоточены на Wildberries и Ozon.

Ранее автодилеры попросили не признавать рекламой информацию в карточках товаров и услуг на маркетплейсах и классифайдах. Рекламный характер информация в карточке может приобретать только тогда, когда она визуально выделяется среди всех остальных карточек и стимулирует особый интерес к товару.