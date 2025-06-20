Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Лемана ПРО

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.06.2025 в 06:10

Маркетплейсам запретят менять цены без согласия продавца

Такая норма будет включена в законопроект «О платформенной экономике»

Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товаров без предварительного согласия продавца. Требование будет закреплено в законопроект «О платформенной экономике». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

В обсуждаемый законопроект о платформенной экономике добавятся нормы в части ограничения возможностей маркетплейсов влиять на ценовую политику своих партнеров.

«В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен», — сказал Алиханов.

Он также пояснил, что распространять требования закона о торговле на маркетплейсы Минпромторг считает нецелесообразным, поскольку модели бизнесов торговых сетей и цифровых площадок различны. Однако некоторые требования закона о торговле уже сейчас распространяются и на маркетплейсы.

Напомним, проект закона «О платформенной экономике» обсуждается с февраля. Он направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями.

Маркетплейс
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.