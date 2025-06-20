Маркетплейсам запретят менять цены без согласия продавца

Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товаров без предварительного согласия продавца. Требование будет закреплено в законопроект «О платформенной экономике». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

В обсуждаемый законопроект о платформенной экономике добавятся нормы в части ограничения возможностей маркетплейсов влиять на ценовую политику своих партнеров.

«В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен», — сказал Алиханов.

Он также пояснил, что распространять требования закона о торговле на маркетплейсы Минпромторг считает нецелесообразным, поскольку модели бизнесов торговых сетей и цифровых площадок различны. Однако некоторые требования закона о торговле уже сейчас распространяются и на маркетплейсы.

Напомним, проект закона «О платформенной экономике» обсуждается с февраля. Он направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями.