«М.Видео» вложит 9 млрд рублей в развитие ИТ-инфраструктуры и цифровых продуктов

В этом году «М.Видео» инвестирует около 9 млрд руб. в развитие ИТ-инфраструктуры, цифровых продуктов, искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Средства также пойдут на запуск нового сайта и мобильного приложения с измененной технологической начинкой и обновленным дизайном. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «М.Видео».

Инвестиции направлены на дальнейшую цифровую трансформацию компании, повышение эффективности операционной деятельности и развитие клиентских сервисов. «М.Видео» переходит от этапа базовой цифровизации к системной автоматизации и роботизации бизнес-процессов.

Владислав Бакальчук, гендиректор «М.Видео»: Технологии становятся не поддерживающей функцией, а одним из ключевых факторов конкурентоспособности бизнеса. Невозможно построить успешную платформу на старом «движке», поэтому мы вкладываем около 9 млрд рублей в развитие ИТ-инфраструктуры, цифровых продуктов, искусственного интеллекта и автоматизацию ключевых процессов. Эти инвестиции позволят нам продолжить развитие технологической платформы, модернизацию внутренних систем, совершенствование логистической инфраструктуры и клиентских сервисов, а также ускорить вывод новых решений на рынок.

Существенную часть инвестиций «М.Видео» направит на развитие цифровых продуктов для клиентов. Компания запланировала обновление сайта и мобильного приложения, включая развитие персонализированного клиентского опыта, совершенствование поиска и рекомендаций, повышение производительности сервисов, обновление дизайна, внедрение новых инструментов для покупателей и партнеров маркетплейса.

«М.Видео» продолжит развивать решения на базе искусственного интеллекта. Компания использует ИИ для автоматизации создания и наполнения карточек товаров, повышения качества поисковой выдачи, анализа данных и поддержки внутренних бизнес-процессов. В дальнейшем применение искусственного интеллекта будет расширяться в клиентских сервисах и внутренних операционных процессах.