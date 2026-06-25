Маркетологи и пиарщики умерили свои ожидания относительно возможностей ИИ

За год средняя оценка потенциально делегируемых искусственному интеллекту задач у опрошенных российских маркетологов сократилась с 38% до 20%, у пиарщиков — с 36% до 14%. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

3% маркетологов уверены, что искусственный интеллект не сможет выполнять их обязанности. В 2025 году показатель составлял 7%. Среди пиарщиков 13% уверены, что ИИ не сможет выполнять их обязанности. Годом ранее таких было 17%.

В целом 20% опрошенных россиян считают, что алгоритмы искусственного интеллекта могут выполнять 11−25% их задач. 19% респондентов назвали долю в размере не более 10%. Еще 12% полагают, что ИИ может выполнять 26−50% их задач, 6% указали долю в 51−75%, 1% — 76−99%. 24% заявили, что искусственный интеллект не сможет выполнять их обязанности.

Чаще всего о том, что ИИ не сможет выполнять их обязанности, говорили люди со средним профессиональным образованием (32%), а также те, кто зарабатывает от 100 тыс. до 150 тыс. руб. (29%) и больше 150 тыс. руб. в месяц (29%).

В опросе участвовали 3 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что 67% маркетологов считают искусственный интеллект ключевым фактором трансформации рынка.