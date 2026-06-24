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24.06.2026 в 12:10

Маркетинг-директор P&G: искусственный интеллект открывает новую эру

Марк Притчард рассказал, как ИИ и розничные медиа помогают брендам добиваться роста до 80%

Директор по брендингу P&G Марк Притчард, выступая на Cannes Lions 2026, заявил, что маркетинговая индустрия вступает в новый этап развития, рынок переживает переломный момент благодаря сочетанию трех факторов: стремительной фрагментации медиапространства, сближению коммерции и медиа, а также быстрому распространению искусственного интеллекта. По его словам, именно эти изменения формируют «следующую S-образную кривую» развития маркетинга.

Притчард отметил, что традиционный подход к созданию рекламных кампаний становится менее эффективным. Ранее бренды проходили длинный путь от исследований и фокус-групп до работы с агентствами и запуска рекламы, что могло занимать месяцы. Современные технологии позволяют создавать идеи, тестировать концепции и выпускать контент в течение нескольких дней или даже часов, обеспечивая непрерывное взаимодействие с потребителями. Ключевую роль в этой трансформации играет искусственный интеллект.

В P&G активно внедряют собственные инструменты для анализа данных, генерации идей, тестирования и производства контента. Одним из наиболее успешных кейсов стал бренд дезодорантов Secret, который использовал ИИ-платформу для создания кампании «Fresher Under Pressure». Благодаря объединению потребительских данных и фирменных ИИ-инструментов бренд значительно ускорил производство контента и повысил эффективность маркетинга: темпы роста цифровой коммерции Secret превысили 50%, а общий рост бренда достиг 80%.

По мнению Притчарда, изменения рынка затрагивают не только процессы внутри компаний, но и всю маркетинговую экосистему. P&G переходит от работы с одним агентством к сотрудничеству с несколькими специализированными партнерами, а розничные платформы становятся важнейшим каналом коммуникации с покупателями. В новых условиях главным показателем эффективности становятся реальные продажи и коммерческие результаты, а не только классические маркетинговые метрики.

Напомним, в апреле Procter & Gamble предупредила о возможном снижении прибыли примерно на $1 млрд в 2027 финансовом году. Причиной станет рост цен на нефть, вызванный напряженной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, что напрямую влияет на себестоимость продукции.

Юлия Топольская
P&G
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