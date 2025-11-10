Марк Эйдельштейн в новой рекламе МТС показал, как успеть больше

Цифровая экосистема МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку обновленного тарифа «РИИЛ» с чат-ботом, разработанным на основе нейросетей. В ролике приняли участие Дмитрий Нагиев, Марк Эйдельштейн, 70 человек массовки, одна обезьянка и две лошади. Также в видео снялся актер Сергей Ланбамин в роли юриста Дмитрия, знакомый зрителям по сериалам «Зона комфорта», «Телохранители» и «Без правил».

Новая функция в тарифе «РИИЛ» поможет получать знания, находить интересные места, а еще иметь рядом друга и собеседника.

В МТС сняли ролик про жизнь зумера — быструю, насыщенную актуальными местами, событиями, мемами. Чтобы подчеркнуть скорость и разнообразие каждого дня, съемки проходили в различных локациях, были использованы как технологичные экраны, так и просторы подмосковных полей. Богемный столичный район Патрики и их известный интервьюер Арсен Мкртчян добавили «трушности» истории.

В качестве заглавной музыкальной темы используется хит Saluki «Огней». У трека больше 20 млн прослушиваний на стриминговых сервисах.

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС: Мы продолжаем активно работать с молодежью и запускаем вторую кампанию, посвященную тарифу «РИИЛ», обогащенному нейросетями. Кроме того, мы учли главную потребность молодежи и включили в тариф безлимитный интернет. Первый флайт кампании подтвердил, что наш выбор Марка Эйдельштейна в качестве амбассадора тарифа был успешным. Теперь в рамках идеи кампании Марк активно использует нейросети, чтобы быстрее решить свои задачи или найти нужную информацию и рекомендацию.

Кампания включает ТВ, OLV, диджитал, OOH, DOOH, блогеров, посевы, спецпроекты, соцсети.

Состав творческой группы



МТС (клиент):

Директор по маркетинговым коммуникациям: Мария Яковлева

Руководитель направления по работе с молодежью: Валерий Копытин

Менеджер направления по работе с молодежью: Татьяна Лоншакова

Старший менеджер направления по работе с молодежью: Артемий Мясоедов

BBDO Moscow (агентство)

DIRECT (продакшен)

Режиссер: Тим Александров

Оператор: Арсен Саркисян

Фотограф: Илья Ровный