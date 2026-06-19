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19.06.2026 в 13:20

Мария Белоконь назначена новым гендиректором OOM by Okkam

Она вступит в должность 1 июля

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Мария Белоконь

Okkam рассказал о кадровых изменениях в руководстве своего агентства OOM. С 1 июля Андрей Крисюк покинет позицию гендиректора OOM, его пост займет Мария Белоконь.

С 2017 года Андрей был гендиректором агентства перформанс-маркетинга iProspect (до 2022 года компания была частью Dentsu Russia). С 2023 года, после объединения агентств iProspect и People & Screens в единую структуру, Андрей возглавлял новый бренд OOM.

Мария в роли гендиректора OOM сфокусируется на стратегическом и операционном управлении, развитии клиентского направления, усилении экспертизы в медиа- и нон-медиарешениях, а также на дальнейшем росте бизнеса OOM.

С 2013 по 2021 год Мария работала в «Яндексе» в направлении по работе с рекламными агентствами, где прошла путь от менеджера до руководителя отдела. В 2021 году она присоединилась к iProspect в роли директора по развитию партнерства. С января 2024 года занимает пост замгендиректора OOM, отвечая за клиентскую вертикаль агентства с фокусом на крупных экосистемных клиентах, e-commerce и FMCG.

Дарья Куркина, главный операционный директор Okkam:

Андрей прошел большой путь в нашей группе и собрал одну из сильнейших команд на рынке с уникальной экспертизой и мощнейшим аналитическим стеком. Мы желаем ему таких же заметных успехов в новых задачах и очень рады, что он остается в индустрии. Я уверена, что Маша помимо поддержки устойчивого роста даст агентству новый импульс для развития продукта и сервиса для наших клиентов.

Андрей Крисюк, гендиректор OOM by Okkam:

Я искренне благодарен Okkam за эти 10 лет — за колоссальный профессиональный опыт, масштабные задачи, яркие проекты и людей, с которыми мне посчастливилось работать бок о бок. Отдельное спасибо всей команде и нашим партнерам за доверие, поддержку и совместные победы. Марии я от всей души желаю успехов в новой роли. Уверен, что с такой сильной командой, экспертизой и энергией впереди компанию ждет еще много значимых достижений.

Мария Белоконь, замгендиректора OOM by Okkam:

OOM by Okkam — это прежде всего сильная команда, и для меня большая честь и ответственность возглавить агентство. Я благодарна менеджменту группы за доверие, а Андрею — за устойчивую базу, которую он создал. Вместе с командой мы сохраним преемственность в работе с клиентами и продолжим развивать медийные и немедийные продукты, усиливать скорость, качество реакции и экспертизу в аналитике. У OOM есть все ресурсы, опыт и талант, чтобы помогать брендам достигать измеримого роста в любых рыночных условиях.

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