Российский МСБ начал год в состоянии тревоги

Начало 2026 года большинство представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в России оценивают в негативных тонах. Согласно исследованию компании IFORS Research, 61% предпринимателей описывают текущее положение дел словами, связанными с ухудшением условий ведения бизнеса или кризисом. В опросе приняли участие 1 тыс. предпринимателей из сферы МСБ (результаты есть в распоряжении Sostav).

Наиболее распространенной оценкой стала характеристика ситуации как «кризиса» или «ухудшения условий» — так ответили 36% респондентов. Еще 25% использовали крайне негативные формулировки — «гибель бизнеса», «катастрофа», а также аналогичные выражения и даже нецензурную лексику. При этом 11% предпринимателей напрямую связывают ухудшение положения с повышением налогов и ростом фискальной нагрузки.

Негативные оценки отражаются и на эмоциональном состоянии предпринимателей. Почти две трети опрошенных (63%) заявили, что в процессе работы испытывают напряжение и тревогу. Лишь 29% респондентов характеризуют свое состояние как спокойное и уверенное, тогда как 4% признались в безразличии к происходящему.

Ожидания бизнеса на ближайший год остаются сдержанными. Почти половина предпринимателей (48%) прогнозируют ухудшение положения своей компании в течение следующих 12 месяцев. Только 16% участников опроса рассчитывают на улучшение ситуации, а 28% полагают, что положение останется без существенных изменений.

В условиях неопределенности компании сокращают горизонт планирования. Более половины представителей МСБ (56%) могут строить реалистичные бизнес-планы лишь на срок до шести месяцев, а 18% предпринимателей вовсе отказались от долгосрочных прогнозов. На год вперед планируют всего 6% респондентов.