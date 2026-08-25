«Макс» разрешил использовать два аккаунта в одном приложении

Мессенджер «Макс» запустил поддержку мультиаккаунтов. Пользователи могут подключить два профиля на одном устройстве и переключаться между ними без повторного входа. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

Сейчас функция доступна только в мобильном приложении для Android. В дальнейшем добавить несколько профилей можно будет также в десктопной и веб-версиях сервиса.

Для того, чтобы подключить второй аккаунт, необходимо обновить приложение через RuStore, открыть «Настройки» и выбрать «Добавить профиль». Затем потребуется указать номер телефона, подтвердить вход кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации.

В «Макс» отметили, что функция, в частности, позволит разделять рабочее и личное общение. По данным сервиса, к началу августа число зарегистрированных пользователей мессенджера превысило 130 млн.

Ранее в «Максе» появилась статистика каналов. В бета-версии пользователи могут отслеживать динамику подписок, просмотров и другие показатели за разные периоды.