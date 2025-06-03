«Магнит» запустит новый формат магазинов «Заряд от Магнита»

Розничная сеть «Магнит» запустит новый формат магазинов под названием «Заряд от Магнита». Это будут небольшие торговые точки в шаговой доступности с акцентом на готовую еду. Первые магазины нового формата откроются в Москве в июле, об этом сообщили в пресс-службе ретейлера.

В среднем площадь торгового зала составит 100 кв. м. Будет точечно подобранный ассортимент, насчитывающий 2,2 тыс. SKU. В него войдут наиболее востребованные товары с фокусом на готовые блюда и решения для перекуса. Так, доля готовой еды превысит 15% и в перспективе вырастет до 50%.

Новый формат сфокусируется на развитии новых продуктов и собственных торговых марок. За формирование ассортимента отвечает своя коммерческая команда новой сети.

В магазинах будут сервисные модули: «микрокухни» площадью 10−12 кв. м с возможностью заказать горячие блюда и напитки. Площадь, ассортимент и набор сервисов в торговых точках будут отличаться в зависимости от локации.

Магазины «Заряд от Магнита» появятся в городах-миллионниках на центральных улицах, в зонах туристического притяжения, около офисов и вузов, на первых этажах жилых комплексов. Целевая аудитория — современные горожане, для которых важны скорость, удобство и простота покупок.

Основной сценарий покупок — физическое посещение магазина. Также будет доступна доставка через приложение и программа лояльности с персональными офферами.

Цветом нового бренда «Магнита» станет лаймовый зеленый, а символом — значок молнии.

Напомним, в апреле «Магнит» запустил доставку из ресторанов. На начальном этапе сервис был доступен в 18 городах России.