«Магнит» запустил доставку из ресторанов

Торговая сеть «Магнит» запустила новое направление в рамках бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»). Пользователи в приложении ретейлера могут заказать блюда из ресторанов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Сервис «Магнит Рестораны» начали тестировать в конце прошлого года, предоставив доступ ограниченному числу сотрудников ретейлера. Первым партнером компании стала сеть ресторанов быстрого обслуживания Burger King.

В апреле сервис запустили для всех пользователей приложения «Магнит» в 18 городах, в том числе в Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Омске. В мае количество городов, где будет доступна доставка из ресторанов, увеличат до 70 и подключат новых партнеров.

Пользователи могут заказать блюда из ресторанов и готовую еду из ассортимента «Магнита». Список заведений общепита зависит от локации человека. Заказ привезет курьер «Магнит Доставки». Также ретейлер хочет добавить доставку заказа курьерской службой ресторанов-партнеров и самовывоз.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» сети «Магнит»: Рынок готовой еды продолжает динамично расти, и мы хотим предложить нашим покупателям новые возможности выбора: заказать готовую еду из предложения магазина «Магнит» или близлежащего ресторана, адаптируя и персонализируя опыт покупки. Мы ожидаем, что в 2025 году к нашему новому сервису подключатся десятки партнеров — для них сотрудничество с «Магнитом» станет хорошей возможностью нарастить клиентскую базу и число заказов.

Ранее «Магнит» запустил цифрового консультанта в нескольких магазинах.