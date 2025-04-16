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16.04.2025 в 15:45

«Магнит» запустил доставку из ресторанов

Сервис доступен в 18 городах России

Торговая сеть «Магнит» запустила новое направление в рамках бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»). Пользователи в приложении ретейлера могут заказать блюда из ресторанов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Сервис «Магнит Рестораны» начали тестировать в конце прошлого года, предоставив доступ ограниченному числу сотрудников ретейлера. Первым партнером компании стала сеть ресторанов быстрого обслуживания Burger King.

В апреле сервис запустили для всех пользователей приложения «Магнит» в 18 городах, в том числе в Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Омске. В мае количество городов, где будет доступна доставка из ресторанов, увеличат до 70 и подключат новых партнеров.

Пользователи могут заказать блюда из ресторанов и готовую еду из ассортимента «Магнита». Список заведений общепита зависит от локации человека. Заказ привезет курьер «Магнит Доставки». Также ретейлер хочет добавить доставку заказа курьерской службой ресторанов-партнеров и самовывоз.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» сети «Магнит»:

Рынок готовой еды продолжает динамично расти, и мы хотим предложить нашим покупателям новые возможности выбора: заказать готовую еду из предложения магазина «Магнит» или близлежащего ресторана, адаптируя и персонализируя опыт покупки. Мы ожидаем, что в 2025 году к нашему новому сервису подключатся десятки партнеров — для них сотрудничество с «Магнитом» станет хорошей возможностью нарастить клиентскую базу и число заказов.

Ранее «Магнит» запустил цифрового консультанта в нескольких магазинах.

Магнит Рестораны доставка
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