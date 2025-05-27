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27.05.2025 в 13:20

«Магнит Маркет» разрешил продавцам самостоятельно хранить и отправлять товары покупателям

Новая модель сотрудничества утроила ассортимент маркетплейса

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») начал работу по модели FBS, когда продавцы сами отвечают за хранение, упаковку и отгрузку товаров покупателю. До этого онлайн-площадка сотрудничала с селлерами исключительно в рамках модели FBO, при которой товары продавцов хранились на складе маркетплейса. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ретейлера.

Там отметили, что переход на FBS-модель позволил «Магнит Маркету» расширить ассортимент в три раза. Новые товары, реализуемые через FBS, уже доступны пользователям приложений «Магнит» и «Магнит Маркет» на Android, а также части аудитории на платформе iOS. В ближайшее время ассортимент станет доступен для всех пользователей iOS и сайта маркетплейса, заверили в компании.

Развитие модели FBS будет происходить поэтапно. На первом этапе подключение к новой схеме смогут осуществить крупные партнеры через API-интеграции. В дальнейшем модель будет доступна в личном кабинете для всех продавцов.

До перехода на FBS «Магнит Маркет» — построенный на базе KazanExpress — оставался единственным маркетплейсом, работающим исключительно по FBO и использующим один склад в Татарстане. Такая инфраструктура ограничивала возможности расширения: многие продавцы находились за пределами региона и нуждались в других форматах взаимодействия с площадкой.

В компании отмечают, что запуск FBS — важный этап подготовки базы для дальнейшего развития маркетплейса.

Прошлым летом «Магнит Маркет» запустил сервис «Пост» для доставки заказов из онлайн-магазинов.

Маркетплейс «Магнит Маркет»
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