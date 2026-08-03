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03.08.2026 в 11:01

«Магнит ADS» расширила сеть цифровых фасадных экранов

Платформа увеличила сеть до 1,3 тысячи экранов в 36 городах России

Рекламная платформа «Магнит ADS» расширила сеть цифровых фасадных экранов. Теперь рекламодателям доступны 1,3 тыс. экранов, установленных на магазинах «Магнит у дома» и «М.Косметик» в 36 городах России. Об этом Sostav сообщили в компании.

Фасадные экраны ориентированы на охват пешеходного и автомобильного трафика рядом с торговыми точками. По данным компании, один экран обеспечивает от 800 до 5 тыс. потенциальных контактов с рекламным сообщением в сутки.

Платформа позиционирует формат как цифровую наружную рекламу с возможностью оценки связи между рекламным контактом и последующей покупкой. При планировании кампаний рекламодатели могут выбирать федеральное, региональное или адресное размещение с учетом данных о трафике магазинов.

Размещение на фасадных экранах доступно федеральным, региональным и локальным рекламодателям. Закупка инвентаря осуществляется через платформы Omni360 и «Яндекс Директ».

Цифровая наружная реклама «Магнит Ads»
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