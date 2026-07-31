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31.07.2026 в 10:10

Рекламодатели из Китая втрое увеличили инвестиции в продвижение приложений через «Яндекс»

Общие вложения китайского бизнеса в рекламные инструменты компании за полгода выросли более чем вдвое

Китайские компании в первом полугодии 2026 года более чем вдвое увеличили инвестиции в рекламные инструменты «Яндекса» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом вложения в продвижение мобильных приложений выросли втрое, сообщил ТАСС управляющий директор Yandex Ads по Азии Сергей Устинов.

По его словам, представители китайского бизнеса остаются крупнейшими рекламодателями по объему инвестиций в продвижение приложений и постепенно приближаются по масштабам медиабюджетов к крупнейшим игрокам российского рынка. Наиболее высокие темпы роста показали разработчики игр, увеличившие расходы на продвижение почти на 150% год к году.

Как отметил Устинов, компания проводит для партнеров семинары и вебинары, знакомя их с особенностями российского рынка и представляя актуальную аналитику игровой отрасли. По его словам, интерес китайского бизнеса к сотрудничеству с Yandex Ads продолжает расти, а действующие партнеры увеличивают объем рекламных инвестиций.

Во втором квартале 2026 года оборот от услуг по рекламе и продвижению «Яндекса» увеличился на 12% — до 128 млрд руб. Выручка от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов (до вычета агентских премий, без «Авто.ру»), выросла на 10,3% год к году. Основными драйверами стали повышение эффективности рекламных инструментов, рост отдельных категорий рекламодателей и развитие новых рекламных форматов.

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