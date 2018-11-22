Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила тендер на закупку телерекламы в 2019 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проводит тендер на закупку телерекламы в 2019 году, сообщили в компании. Контракт включает планирование и размещение рекламы на ТВ для двух брендов — «М.Видео» и «Эльдорадо». Рекламный партнер будет выбран до конца этого года.

«Высокий уровень требований к партнерам определяет закрытый формат тендера. Прозрачность на всех этапах тендера обеспечивает независимый медиааудитор», — отметили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) приобрел сеть «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей в апреле текущего года. На сегодняшний момент под управлением объединенной компании находится 840 магазинов по всей России. К 2020 году «М.Видео-Эльдорадо» планирует увеличить количество магазинов до 1100.

Объединенный ритейлер бытовой техники и электроники занимает 26,3% российского рынка и входит в ТОП-10 продавцов в этом сегменте на глобальном уровне. По прогнозам «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2018 года его выручка составит 340 млрд рублей. Планируется, что к 2020 году она достигнет 500 млрд рублей.

Летом этого года группа «Сафмар» объявила о покупке Media Markt — российской «дочки» германской Media-Saturn-Holding GmbH. Общая сумма сделки составила $470 млн, а германский ритейлер получил 15% в «М.Видео-Эльдорадо». Под этот бренд должны будут перейти 42 магазина Media Markt в 2019 году.

Поскольку объединение «М.Видео» и «Эльдорадо» произошло в этом году, данные об их совокупном рекламном бюджете отсутствуют. По итогам 2017 года «М.Видео» входит в ТОП-30 крупнейших рекламодателей России с бюджетом 3,1 млрд рублей.