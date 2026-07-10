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10.07.2026 в 15:00

Arena будет отвечать за продвижение брендов «Балтика» на радио

Агентство группы АДВ выиграло тендер на полтора года и займется стратегическим планированием и закупками

Агентство Arena (группа АДВ) выиграло тендер на комплексное сопровождение радиорекламы всех брендов компании «Балтика». Команда рассказала Sostav, что в рамках сотрудничества агентство обеспечит полный цикл стратегического планирования, закупки и сопровождения рекламных кампаний.

Контракт заключен сроком на полтора года. В течение этого времени команда Arena будет отвечать за полный цикл работы — от стратегического планирования и закупок до сопровождения рекламных кампаний всех брендов «Балтика». Основной задачей агентства станет повышение эффективности размещений и максимизация отдачи от инвестиций в радио.

В рамках тендера Arena представила комплексную стратегию развития коммуникаций и глубокую экспертизу команды по работе с данным каналом. Подход агентства включил в себя гибкое управление размещениями, постоянную оптимизацию медиапланирования и использование наиболее эффективных решений для достижения коммуникационных и бизнес-задач брендов.

Сегодня радио остается одним из самых гибких медиа, так как позволяет не только быстро запускать кампании, но и регулярно быть в поле внимания аудитории, обеспечивать широкий охват и работать в связке с ТВ и диджитал, усиливая конверсию. Такое сочетание делает этот инструмент эффективным для решения как оперативных, так и долгосрочных задач бренда.

Руслан Самаев, генеральный директор Arena (группа АДВ):

Для нас важно не просто обеспечить качественное размещение на радио, а сделать этот канал максимально эффективным с точки зрения результатов. Мы рады, что «Балтика» доверила нам реализацию этой задачи, и уверены, что наше сотрудничество позволит улучшить маркетинговые и бизнес-показатели.

Марианна Новосельцева, директор по маркетинговым коммуникациям «Балтика»:

При выборе партнера для нас была важна не только профессиональная экспертиза команды, но и грамотный подход, сильные решения, а также понимание специфики радиоканала. Уверены, что наше совместное сотрудничество усилит эффективность размещений.

Балтика Arena
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