Владелец планирует сохранить оба бренда для лучшей конкуренции

Входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева сети бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» объединяются. Сумма сделки, которую планируется завершить во втором квартале 2018 года, составит 45,5 млрд руб. без учета кредитных обязательств «Эльдорадо», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение компании.

«Мы реализуем одну из крупнейших сделок в российском ритейле и создаем высокоэффективного игрока на рынке бытовой электроники», — прокомментировал сделку председатель совета директоров «М.Видео» Саид Гуцериев.

Финансировать сделку будут за счет кредита примерно на 40 млрд руб. и собственных средств. Ожидается, что оборот объединенной компании к 2022 году составит порядка 450 млрд руб. и компания войдет в десятку мировых публичных ритейлеров электроники.

По завершении сделки для объединенной компании создадут единое юридическое лицо, на которое в первом квартале 2019 года будут переведены все активы. Управлять объединенной компанией продолжит команда менеджеров во главе с основателем и президентом «М.Видео» Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом, который возглавит операционный бизнес двух компаний.

«Мы намерены сохранить два бренда, это позволит успешно конкурировать как с российскими, так и с зарубежными игроками в традиционной рознице и онлайн-сегменте», — заявил Гуцериев.