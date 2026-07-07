Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.07.2026 в 10:00

Fistashki и «Сангфей» объявили о начале стратегического сотрудничества

В задачи агентства вошли медиапродвижение, управление репутацией (ORM), разработка креативной стратегии и рекламных материалов

В мае 2026 года диджитал-агентство Fistashki выиграло тендер и приступило к комплексному продвижению бренда Xenium на российском рынке. ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» — эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов АОС и Xenium и детских смарт-часов Xenium в РФ. Клманда агентства поделилась с Sostav, что на первом этапе — повысить узнаваемость бренда в сети, поддерживать его положительное восприятие и добиться лояльности.

В задачи Fistashki вошли медиапродвижение, управление репутацией (ORM), разработка креативной стратегии и рекламных материалов, а также техническая поддержка сайта заказчика.

Сотрудничество стартовало в период высокой конкуренции в сегменте потребительской электроники, где качество цифрового присутствия напрямую влияет на продажи. Перед агентством стоят три ключевые бизнес-задачи:

  • вывод на рынок новых линеек телефонов Xenium (L-серия с поддержкой 4G VoLTE) и запуск нового бренда мобильных телефонов;
  • повышение знания аудитории о фокусных продуктах;
  • повышение доверия к гаджетам.

Анна Иванцова, менеджер по маркетингу «Сангфей»:

Мы хотели увидеть новый взгляд и заинтересованный творческий подход к продвижению продуктов Xenium наравне с экспертной оценкой и проактивной позицией в работе.

Гамид Халилов, аккаунт-директор Fistashki:

Сложные технические характеристики электроники часто становятся зоной риска: если пользователь не разобрался в функционале на старте, бренд получает необоснованный негатив. Именно поэтому клиент искал команду, способную закрыть одновременно и медийный охват, и глубокую аналитику репутации.

Fistashki Сангфей
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.