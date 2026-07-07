Fistashki и «Сангфей» объявили о начале стратегического сотрудничества

В мае 2026 года диджитал-агентство Fistashki выиграло тендер и приступило к комплексному продвижению бренда Xenium на российском рынке. ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» — эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов АОС и Xenium и детских смарт-часов Xenium в РФ. Клманда агентства поделилась с Sostav, что на первом этапе — повысить узнаваемость бренда в сети, поддерживать его положительное восприятие и добиться лояльности.
В задачи Fistashki вошли медиапродвижение, управление репутацией (ORM), разработка креативной стратегии и рекламных материалов, а также техническая поддержка сайта заказчика.
Сотрудничество стартовало в период высокой конкуренции в сегменте потребительской электроники, где качество цифрового присутствия напрямую влияет на продажи. Перед агентством стоят три ключевые бизнес-задачи:
- вывод на рынок новых линеек телефонов Xenium (L-серия с поддержкой 4G VoLTE) и запуск нового бренда мобильных телефонов;
- повышение знания аудитории о фокусных продуктах;
- повышение доверия к гаджетам.
Анна Иванцова, менеджер по маркетингу «Сангфей»:
Мы хотели увидеть новый взгляд и заинтересованный творческий подход к продвижению продуктов Xenium наравне с экспертной оценкой и проактивной позицией в работе.
Гамид Халилов, аккаунт-директор Fistashki:
Сложные технические характеристики электроники часто становятся зоной риска: если пользователь не разобрался в функционале на старте, бренд получает необоснованный негатив. Именно поэтому клиент искал команду, способную закрыть одновременно и медийный охват, и глубокую аналитику репутации.