Fistashki и «Сангфей» объявили о начале стратегического сотрудничества

В мае 2026 года диджитал-агентство Fistashki выиграло тендер и приступило к комплексному продвижению бренда Xenium на российском рынке. ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» — эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов АОС и Xenium и детских смарт-часов Xenium в РФ. Клманда агентства поделилась с Sostav, что на первом этапе — повысить узнаваемость бренда в сети, поддерживать его положительное восприятие и добиться лояльности.

В задачи Fistashki вошли медиапродвижение, управление репутацией (ORM), разработка креативной стратегии и рекламных материалов, а также техническая поддержка сайта заказчика.

Сотрудничество стартовало в период высокой конкуренции в сегменте потребительской электроники, где качество цифрового присутствия напрямую влияет на продажи. Перед агентством стоят три ключевые бизнес-задачи:

вывод на рынок новых линеек телефонов Xenium (L-серия с поддержкой 4G VoLTE) и запуск нового бренда мобильных телефонов;

повышение знания аудитории о фокусных продуктах;

повышение доверия к гаджетам.

Анна Иванцова, менеджер по маркетингу «Сангфей»: Мы хотели увидеть новый взгляд и заинтересованный творческий подход к продвижению продуктов Xenium наравне с экспертной оценкой и проактивной позицией в работе.