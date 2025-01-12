M&M’s стал официальным сладким спонсором Australian Open

Открытый чемпионат Австралии по теннису и M&M's подписали многолетний контракт, в рамках которого шоколадное драже станет официальным сладким спонсором турнира.

В рамках партнерства на время проведения соревнований M&M's откроет первый в Австралии pop-up и предложит фанатам возможность погрузиться в красочный мир бренда. Бутик станет восьмым магазином M&M's в мире. Посетители смогут сфотографироваться со всей бандой разноцветных драже, а также приобрести эксклюзивные товары.

Специально к турниру бренд добавил к традиционным цветам шоколадных драже два эксклюзивных оттенка AO — розовый и светло-голубой.

Открытый чемпионат Австралии является одним из крупнейших теннисных турниров, в 2025 году он будет проводиться в 113-й раз. Основные матчи стартуют 12 января. Как и в предыдущие годы, главным спонсором чемпионата является Kia. Призовой фонд турнира составляет 96 500 000 A$.