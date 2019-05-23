Prada отказалась от использования меха в новых коллекциях

22 мая Дом Моды Prada отказался от использования меха в своих коллекциях, сообщается на официальном сайте бренда.
Шкуры животных не будут использоваться уже в женских коллекциях 2020 года. Но изделия с мехом из прошлых коллекций будут распродаваться, пока не закончатся.
Миучча Прада, дизайнер модной одежды:
Группа Prada следует инновациям и социальной ответственности, и наша политика отказа использования меха, достигнутая после позитивного диалога с Fur Free Alliance, в частности с LAV и Humane Society of the United States, является продолжением этого взаимодействия. Сосредоточение внимания на инновационных материалах позволит компании исследовать новые границы креативного дизайна при одновременном удовлетворении спроса на этические продукты.