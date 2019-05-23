Prada отказалась от использования меха в новых коллекциях

22 мая Дом Моды Prada отказался от использования меха в своих коллекциях, сообщается на официальном сайте бренда.

Шкуры животных не будут использоваться уже в женских коллекциях 2020 года. Но изделия с мехом из прошлых коллекций будут распродаваться, пока не закончатся.