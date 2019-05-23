Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.05.2019 в 10:25

Prada отказалась от использования меха в новых коллекциях

Старые вещи будут распродаваться, пока не закончатся

Depositphotos

22 мая Дом Моды Prada отказался от использования меха в своих коллекциях, сообщается на официальном сайте бренда.

Шкуры животных не будут использоваться уже в женских коллекциях 2020 года. Но изделия с мехом из прошлых коллекций будут распродаваться, пока не закончатся.

Миучча Прада, дизайнер модной одежды:

Группа Prada следует инновациям и социальной ответственности, и наша политика отказа использования меха, достигнутая после позитивного диалога с Fur Free Alliance, в частности с LAV и Humane Society of the United States, является продолжением этого взаимодействия. Сосредоточение внимания на инновационных материалах позволит компании исследовать новые границы креативного дизайна при одновременном удовлетворении спроса на этические продукты.

Prada
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.