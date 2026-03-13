13.03.2026 в 09:00

Ляля Шовкринская ушла из «Панавто»

В компании она занимала позицию директора по маркетингу

11
Ляля Шовкринская

Ляля Шовкринская покидает компанию «Панавто», где она долгие годы отвечала за маркетинг. Об этом Sostav сообщили источники. Шовкринская подтвердила свой уход.

В «Панавто» она занимала позицию директора по маркетингу и сыграла заметную роль в формировании коммуникационной стратегии бренда. За время работы в компании Шовкринская отвечала за развитие клиентского сервиса, запуск нестандартных маркетинговых проектов и продвижение премиум-сегмента, о спецификe которого она ранее подробно рассказывала в отраслевых медиа.

​О причинах ухода и дальнейших профессиональных планах топ-менеджера пока не сообщается. О преемнике Шовкринской также будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что агентство «Монстарс» покинул Илья Левинсон, проработав в компании на должности CEO более двух лет. Новым исполнительным директором стал Ставр Веприцкий, ранее занимавший должность креативного директора в ГК megroup.

«Панавто»
