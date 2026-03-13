Ляля Шовкринская ушла из «Панавто»

Ляля Шовкринская покидает компанию «Панавто», где она долгие годы отвечала за маркетинг. Об этом Sostav сообщили источники. Шовкринская подтвердила свой уход.

В «Панавто» она занимала позицию директора по маркетингу и сыграла заметную роль в формировании коммуникационной стратегии бренда. За время работы в компании Шовкринская отвечала за развитие клиентского сервиса, запуск нестандартных маркетинговых проектов и продвижение премиум-сегмента, о спецификe которого она ранее подробно рассказывала в отраслевых медиа.

​О причинах ухода и дальнейших профессиональных планах топ-менеджера пока не сообщается. О преемнике Шовкринской также будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что агентство «Монстарс» покинул Илья Левинсон, проработав в компании на должности CEO более двух лет. Новым исполнительным директором стал Ставр Веприцкий, ранее занимавший должность креативного директора в ГК megroup.