Эффект «Хорошей компании»: ЛУКОЙЛ меняет правила корпоративной социальной ответственности

Корпоративная социальная ответственность уже давно перестала быть просто приложением к годовому отчету. Сегодня компании гораздо чаще говорят с аудиторией о ценностях и социальных проблемах через масштабные проекты. С другой стороны, сделать это убедительно становится все сложнее. Значимые темы требуют эмоционального участия зрителя, а за внимание современного человека приходится буквально бороться. Именно поэтому многие кампании, несмотря на достойные цели и серьезные бюджеты, проходят почти незамеченными.

Во многом проблема кроется в том, что значительная часть социальной рекламы создается по одной и той же схеме: показать проблему через страдание, вызвать сочувствие и подтолкнуть человека к правильному поступку. Долгое время такой подход действительно работал, но сегодня он всё чаще сталкивается с обратным эффектом. Современный человек все время живет в условиях постоянной информационной перегрузки. Новости, уведомления, бесконечный поток контента — все это требует эмоциональных ресурсов. Поэтому, когда очередная социальная реклама пытается донести свой посыл через сочувствие, психика всё чаще включает защитную реакцию. Вместо сопереживания появляется желание переключить ролик или просто закрыть вкладку. Парадоксально, реклама, которая должна привлекать внимание к важной проблеме, начинает отталкивать.

На этом фоне интересно выглядит недавняя кампания ЛУКОЙЛа «Хорошая компания». Команда создателей четырех социальных мини-фильмов осознанно отказывается от привычного «эмоционального шантажа». Здесь никто не пытается вызвать чувство вины, вместо этого ролики предлагают другой взгляд: добрые поступки — это не что-то исключительное, они проявляются в обычной жизни людей. Возможно, поэтому истории воспринимаются не как назидание, а как любопытное и трогательное наблюдение за каждодневной рутиной. Судя по реакции аудитории, этот подход все чаще оказывается эффективнее — общее количество просмотров роликов составило свыше 5 млн., а число реакций превысило 10 тысяч.

Еще одна сильная сторона проекта — внимание к индивидуальным ситуациям. Очень часто социальная реклама апеллирует к абстрактным понятиям — ответственность, доброта. Все это важно, но за такими словами нередко теряется живой человеческий опыт. В какой-то момент аудитория перестает видеть за ними реальные истории и воспринимает как очередной набор общепринятых, но абсолютно лишенных жизни тезисов.

Поэтому вместо громких слов о человечности «Хорошая компания» погружает аудиторию в конкретные истории. Все они построены вокруг простых решений, которые каждый день принимают тысячи людей. Фокус на внешней обыденности и реальности историй из роликов работает сильнее многих метафор.

В основе каждого ролика лежит не сообщение, а сюжет. Зрителя сначала знакомят с героями и обстоятельствами, дают время ими проникнуться, и только потом подводят к финалу — основной идее. Такой подход меняет сам способ восприятия контента: вместо того, чтобы получать готовый вывод, человек приходит к нему самостоятельно. Такой формат сложнее и отчасти рискованнее — недостаточно просто сформулировать правильную мысль, ее нужно превратить в историю, которая интересна сама по себе. Зато в памяти аудитории остается не слоган, а эмоция, которую история вызвала.

Заслуживает особого внимания и само название проекта. «Хорошая компания» звучит настолько прямолинейно, что поначалу даже немного шокирует. Корпоративная коммуникация обычно устроена иначе: бренды предпочитают говорить намёками, излюбленный прием — позиционировать себя как часть раскрученных больших идей. Тем интереснее, что ЛУКОЙЛ решается на такой шаг. Вместо того, чтобы намекать на свою социальную значимость, компания просто выносит оценку в заголовок и оставляет аудиторию один на один с вопросом: а действительно ли хорошая? Именно поэтому название работает не как утверждение, а как приглашение аудитории к честному диалогу.

Ключевой слоган «Хорошая компания» можно прочесть по-разному. Многие увидели приглашение стать частью сообщества единомышленников, что также задает тренд на новую искренность и влияет на восприятие всего проекта.

Этот кейс выступает индикатором того, куда сегодня движется социальная коммуникация брендов: рассказывать о важных вещах просто и честно.

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