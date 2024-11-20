Looky запустила умных ботов на основе GPT-технологии

Соцсеть Looky добавила на платформу умных GPT-ботов. Они помогают пользователям решать широкий спектр задач — от выбора кино на вечер и помощи с темами для контент-плана до создания сценариев и маркетинговых стратегий. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе соцсети.

Технология GPT способна имитировать диалог с живым человеком: боту можно задавать вопросы практически на любую тему и получать релевантные ответы. Языковая модель GPT обучается на больших массивах данных и может быстро и точно находить связи между словами.

Боты выполняют функции универсальных помощников, они могут взаимодействовать с пользователями на нескольких языках. Виртуальные ассистенты отвечают на вопросы, ведут развёрнутые беседы, умеют поднимать настроение и оказывать психологическую поддержку.

В частности, боты могут составить контент-план, придумать сценарий для короткого видео, собрать необходимую фактуру и написать завлекающий текст для поста в требуемой стилистике. Виртуальные помощники также способны подсчитать калории и помочь с составлением меню, напомнить о днях рождения близких, подобрать сериал или книгу на вечер.

Сейчас в официальных аккаунтах Looky подключены тематические боты, связанные с контентом, нейросетями и бизнесом. Ранее в соцсети стала доступна функция генерации контента по текстовому описанию.