Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.11.2024 в 17:50

Looky запустила умных ботов на основе GPT-технологии

Они выполняют функцию универсальных помощников

Соцсеть Looky добавила на платформу умных GPT-ботов. Они помогают пользователям решать широкий спектр задач — от выбора кино на вечер и помощи с темами для контент-плана до создания сценариев и маркетинговых стратегий. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе соцсети.

Технология GPT способна имитировать диалог с живым человеком: боту можно задавать вопросы практически на любую тему и получать релевантные ответы. Языковая модель GPT обучается на больших массивах данных и может быстро и точно находить связи между словами.

Боты выполняют функции универсальных помощников, они могут взаимодействовать с пользователями на нескольких языках. Виртуальные ассистенты отвечают на вопросы, ведут развёрнутые беседы, умеют поднимать настроение и оказывать психологическую поддержку.

В частности, боты могут составить контент-план, придумать сценарий для короткого видео, собрать необходимую фактуру и написать завлекающий текст для поста в требуемой стилистике. Виртуальные помощники также способны подсчитать калории и помочь с составлением меню, напомнить о днях рождения близких, подобрать сериал или книгу на вечер.

Сейчас в официальных аккаунтах Looky подключены тематические боты, связанные с контентом, нейросетями и бизнесом. Ранее в соцсети стала доступна функция генерации контента по текстовому описанию.

нейросети Looky
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.