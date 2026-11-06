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06.11.2026 в 15:50

Perplexity запустила ИИ-агентов для выполнения комплексных задач

Виртуальные помощники планируют и координируют проекты, меняют курс при смене приоритетов и предоставляют результаты для проверки

Американская компания Perplexity представила Teammates — персональных ИИ-агентов, способных брать на себя выполнение длительных рабочих процессов. Они планируют и координируют проекты, оперативно меняют курс при смене приоритетов и предоставляют результаты для проверки. Пользователи могут контролировать ход работы и при необходимости корректировать действия агентов. Об этом Perplexity рассказала в своем блоге.

Teammates используют возможности Perplexity Computer и работают непосредственно в этой среде, имея доступ ко всем инструментам и файлам пользователя.

Виртуальные помощники координирует сессии в Perplexity Computer. В процессе работы над различными направлениями — будь то маркетинг, продажи, поддержка, операционная деятельность или финансы — Teammates накапливают опыт и обучаются.

ИИ-агенты могут выполнять разные задачи: от анализа проблем и исследования рынка до тестирования улучшений продукта. Teammates помнят цели проекта, историю задач и общие файлы, накопленные в ходе работы. Каждая новая задача опирается на уже проделанный ранее объем работы.

Teammates могут передавать задачи друг другу. Например, один из них находит ошибки на сайте и передает данные другому, который готовит исправления.

Искусственный интеллект Perplexity
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