LOOKY запустила платное продвижение постов

Соцсеть LOOKY представила платное продвижение постов для авторов и предпринимателей. Теперь на платформе можно запускать рекламные кампании за виртуальную валюту — LOOKY-коины. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там напомнили, что ранее коины можно было получить только в рамках специальной программы — за привлечение друзей и знакомых в соцсеть. С развитием рекламного функционала появилась возможность покупать валюту LOOKY за рубли. Сделать это можно в личном кабинете на сайте.

После пополнения баланса запускается рекламная кампания (или несколько кампаний) на определенное количество показов. Можно настроить ограничение по периоду и таргетинг по геолокации.

В компании подчеркнули, что продвигаемые посты проходят модерацию. Чтобы кампания была успешной, необходимо соблюдать правила платформы.

Артём Коновалов, креативный директор LOOKY: Новая функция платного продвижения постов будет полезна как блогерам, так и бизнесу. В LOOKY уже более 3,5 млн пользователей — многим из них необходимо ярко заявлять о себе и отстраиваться от конкурентов.

Ранее LOOKY добавила на платформу умных GPT-ботов. Они помогают пользователям решать широкий спектр задач — от выбора кино на вечер и помощи с темами для контент-плана до создания сценариев и маркетинговых стратегий.