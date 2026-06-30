Локальные бренды укрепили позиции во всех ценовых сегментах

Российские бренды одежды укрепили доверие покупателей практически во всех ценовых сегментах. При этом нижний ценовой сегмент формирует 75% оборота рынка, средний — 17%, а верхний — 8%. Об этом сообщает «Агентство бизнес новостей» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group.

Премиальный сегмент остается самым стабильным и лояльным к брендам. Около 75% предложения здесь приходится на международные марки, однако, как отмечают аналитики, в России за последние годы сформировалось доверие и к сильным локальным брендам, а также отечественным дизайнерским домам. Более 45% покупок в этом сегменте совершается за рубежом, при этом внутри страны 40% спроса приходится на Москву и еще 15% — на другие города-миллионники. Основными критериями выбора остаются бренд, качество, эксклюзивность и статус.

Средний ценовой сегмент аналитики называют наиболее динамичным. При снижении доходов часть покупателей переходит в более доступную категорию, а при их росте — в премиальную. Помимо Москвы и городов-миллионников, заметную роль здесь играют города с населением свыше 500 тыс. человек. Главными факторами выбора становятся соотношение цены и качества, а также рациональный подход к покупкам. При этом российские бренды в глазах потребителей уже воспринимаются как равноценная альтернатива европейским.

Нижний сегмент остается самым чувствительным к изменениям доходов населения и занимает крупнейшую долю рынка. Около 95% покупок здесь совершается внутри России, а до двух третей продаж недорогой одежды приходится на маркетплейсы. Покупатели ориентируются прежде всего на цену, скидки и практичность, однако все больше внимания уделяют качеству товаров. Российское происхождение брендов воспринимается как преимущество, хотя уровень узнаваемости отечественных марок среди этой аудитории пока остается невысоким.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года число трансграничных заказов россиян увеличилось на 86% по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек снизился на 24%, до 14 831 руб.