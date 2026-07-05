Liquid Death сравнил родительство с экстремальным спортом

Liquid Death выпустил новую рекламную кампанию для своей энергетической линейки, в которой родительство представлено как экстремальный вид спорта. В ролике повседневные ситуации с детьми стилизованы под бои в октагоне, а родители — под спортсменов, выходящих на «поединок» за выживание в условиях постоянной нагрузки.

В видео бренд проводит прямую параллель между привычными для категории энергетических напитков экстремальными активностями вроде MMA и бейсджампинга и ежедневным опытом родителей. Детские истерики, усталость и бытовой хаос визуально превращаются в элементы спортивного противостояния. В рамках кампании родительство становится новой «экстремальной дисциплиной», требующей не меньшей выносливости, чем профессиональный спорт.

Таким образом бренд расширяет привычное позиционирование энергетических напитков: от поддержки экстремальных видов спорта к идее «энергии для повседневного выживания».