Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.07.2026 в 14:17

Liquid Death сравнил родительство с экстремальным спортом

Бренд продолжает делать ставку на абсурдный маркетинг

Liquid Death выпустил новую рекламную кампанию для своей энергетической линейки, в которой родительство представлено как экстремальный вид спорта. В ролике повседневные ситуации с детьми стилизованы под бои в октагоне, а родители — под спортсменов, выходящих на «поединок» за выживание в условиях постоянной нагрузки.

В видео бренд проводит прямую параллель между привычными для категории энергетических напитков экстремальными активностями вроде MMA и бейсджампинга и ежедневным опытом родителей. Детские истерики, усталость и бытовой хаос визуально превращаются в элементы спортивного противостояния. В рамках кампании родительство становится новой «экстремальной дисциплиной», требующей не меньшей выносливости, чем профессиональный спорт.

Таким образом бренд расширяет привычное позиционирование энергетических напитков: от поддержки экстремальных видов спорта к идее «энергии для повседневного выживания».

Liquid Death
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.