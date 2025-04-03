Linkin Park регистрирует в России новый логотип

Рок-группа Linkin Park регистрирует в России свой новый логотип. Она подала заявку в Роспатент, следует из базы ведомства.

Благодаря регистрации товарного знака представители рок-группы смогут официально заниматься музыкой, продавать свой контент, организовывать концерты и выпускать фирменный мерч на российском рынке. По данным АГН «Москва», знак оформляется в классах МКТУ № 9, 25 и 41, что позволит музыкантам распространять компакт-диски, аудиокассеты, виниловые пластинки, DVD-диски, а также солнцезащитные очки, одежду и аксессуары, включая топы, рубашки, брюки, футболки, майки, толстовки, куртки, платья, шапки и напульсники.

Linkin Park основана в 1996 году. Коллектив неоднократно номинировался на престижную музыкальную премию Grammy и два раза удостаивался этой награды. Linkin Park выпустил семь студийных альбомов. Общий тираж альбомов превысил 70 млн экземпляров. В июле 2017 года группа лишилась солиста — Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством.

Осенью 2024 года Linkin Park вернулся на сцену с новой вокалистской — место Беннингтона заняла певица Эмили Армстронг. Кроме того, у группы сменился барабанщик — им стал Колин Бриттейн.