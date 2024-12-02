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02.12.2024 в 12:40

«Лента» приобрела сеть магазинов косметики «Улыбка радуги»

Компания планирует сохранить бренд

Ретейлер «Лента» купил 100% акций АО «Торговый дом Эра», владеющего сетью магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги». Об этом сообщает пресс-служба «Ленты».

Там подчеркнули, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила сделку, которую компания профинансирует в основном за счет собственных денежных средств до 30 июня 2025 года. О какой сумме идет речь, в ретейлере не уточнили.

«Лента» начнет консолидировать приобретенный актив в своей отчетности с декабря 2024 года. При этом бизнес «Улыбки радуги» продолжит функционировать отдельно с сохранением бренда и основных операционных процессов.

По состоянию на конец сентября 2024 года в России насчитывалось 1535 магазинов сети «Улыбка радуги». Её розничная выручка за первые девять месяцев текущего года составила 29,6 млрд руб., что на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Информация о том, что «Лента» ведет переговоры о покупке «Улыбки радуги», появилась в апреле 2023 года. Тогда эксперты оценили стоимость бизнеса сети магазинов косметики примерно в 35 млрд руб.

Лента Улыбка радуги
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