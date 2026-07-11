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11.07.2026 в 12:47

Lenovo делает ставку на ИИ в рамках партнерства с ЧМ-2026

Lenovo усиливает позиционирование в качестве поставщика решений на базе искусственного интеллекта, используя партнерство с FIFA и Чемпионатом мира по футболу. Компания намерена показать себя не только производителем персональных компьютеров, но и разработчиком ИИ-инфраструктуры для бизнеса, пишет Axios.

По словам представителей Lenovo, ЧМ позволяет охватить многомиллиардную аудиторию и продемонстрировать возможности технологий компании в реальных условиях. Основной акцент сделан на концепции Smarter AI for All («Более умный ИИ для всех»), которая стала центральной частью маркетинговой стратегии бренда.

В рамках сотрудничества Lenovo поставляет серверное оборудование, вычислительную инфраструктуру и устройства для организаторов турнира. Технологии компании также используются для обработки видеоданных и работы цифровых сервисов чемпионата.

Одним из наиболее заметных проектов стала Ref Cam — камера, закрепленная на судье. Алгоритмы Lenovo в режиме реального времени стабилизируют изображение, позволяя зрителям видеть происходящее на поле с точки зрения арбитра.

Кроме того, ИИ-решения компании применяются при создании трехмерных моделей игроков для системы определения офсайда, цифровых копий стадионов, аналитических сервисов для национальных сборных, а также инструментов навигации для болельщиков.

Как отмечает Axios, партнерство с FIFA стало для Lenovo не только имиджевым проектом. В компании заявляют, что участие в Чемпионате мира уже способствует росту интереса со стороны корпоративных клиентов и помогает вести переговоры по новым контрактам в сфере искусственного интеллекта.

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