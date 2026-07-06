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06.07.2026 в 12:25

LBL взыскала с «Медиа Партнера» более 30 млн рублей

Ответчик не оплатил рекламу на медиафасадах

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Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск ООО «Рекламное Агентство ЛБЛ» к ООО «Медиа Партнер» по делу о взыскании задолженности за размещение рекламно-информационных материалов. Такая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Суд постановил взыскать с ответчика основной долг в размере 30,2 млн руб., а также 1,4 млн руб. процентов за пользование коммерческим кредитом за период с марта 2025 года по апрель 2026 года. Проценты будут продолжать начисляться до дня фактического погашения задолженности. Суд также взыскал с ООО «Медиа Партнер» пеню в размере 1,1 млн руб. с последующим начислением неустойки до момента полной оплаты долга.

В ходе разбирательства ООО «Медиа Партнер» просило суд применить статью 333 Гражданского кодекса РФ и снизить размер неустойки в связи с несоразмерностью, однако в удовлетворении этого ходатайства было отказано.

Таким образом, общая сумма взыскания без учета дальнейшего начисления процентов и пени превышает 33,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что структуры LBL через суд требуют взыскать почти 50 млн руб. с Omega Barter. Как указано в картотеке судебных дел, основанием для подачи заявлений стала задолженность по договорам на размещение рекламы на наружных носителях.

Юлия Топольская
LBL
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