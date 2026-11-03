Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.11.2026 в 05:30

«Лабиринт» предложил издателям возобновить поставки книг

Книжная сеть готова перечислять издателям 20% стоимости новых поставок

Холдинг «Лабиринт» начал переговоры с небольшими издательствами, перед которыми у него накопилась задолженность, о возобновлении поставок книг. Компания предлагает направлять часть оплаты за новые отгрузки на погашение старых долгов, сообщают «Ведомости».

Согласно предложенной схеме, «Лабиринт» готов сразу перечислять 20% стоимости поставленного товара. Оставшуюся сумму сеть будет выплачивать по факту продаж — в следующем месяце после предоставления отчета о реализации.

Издательство «Питер» подтвердило возобновление сотрудничества с сетью, уточнив, что условия отличаются от описанных и задолженность перед ним уже погашена.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что предложенная схема может помочь сети восстановить продажи, но не снимает рисков для издателей. Если выручки не хватит одновременно на новые поставки, текущие расходы и погашение старых долгов, возобновление сотрудничества может увеличить потери поставщиков.

В последние годы «Лабиринт» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В 2024−2025 годах сеть «Книжный лабиринт» закрыла около 90% магазинов, а в конце 2024 года крупнейшая издательская группа «Эксмо-АСТ» прекратила поставки из-за задолженности, оценивавшейся в сотни миллионов рублей.

В сентябре 2026 года совладелец группы Олег Новиков сообщил о постепенном погашении долга, но поставки пока не возобновились. Сейчас в сети осталось пять магазинов в Москве и Подмосковье. В октябре суд удовлетворил иски «Согаза» и «Ингосстраха» к «Книжному лабиринту» на общую сумму 123 млн руб.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.