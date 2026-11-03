«Лабиринт» предложил издателям возобновить поставки книг

Холдинг «Лабиринт» начал переговоры с небольшими издательствами, перед которыми у него накопилась задолженность, о возобновлении поставок книг. Компания предлагает направлять часть оплаты за новые отгрузки на погашение старых долгов, сообщают «Ведомости».

Согласно предложенной схеме, «Лабиринт» готов сразу перечислять 20% стоимости поставленного товара. Оставшуюся сумму сеть будет выплачивать по факту продаж — в следующем месяце после предоставления отчета о реализации.

Издательство «Питер» подтвердило возобновление сотрудничества с сетью, уточнив, что условия отличаются от описанных и задолженность перед ним уже погашена.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что предложенная схема может помочь сети восстановить продажи, но не снимает рисков для издателей. Если выручки не хватит одновременно на новые поставки, текущие расходы и погашение старых долгов, возобновление сотрудничества может увеличить потери поставщиков.

В последние годы «Лабиринт» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В 2024−2025 годах сеть «Книжный лабиринт» закрыла около 90% магазинов, а в конце 2024 года крупнейшая издательская группа «Эксмо-АСТ» прекратила поставки из-за задолженности, оценивавшейся в сотни миллионов рублей.

В сентябре 2026 года совладелец группы Олег Новиков сообщил о постепенном погашении долга, но поставки пока не возобновились. Сейчас в сети осталось пять магазинов в Москве и Подмосковье. В октябре суд удовлетворил иски «Согаза» и «Ингосстраха» к «Книжному лабиринту» на общую сумму 123 млн руб.