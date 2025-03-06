Культура, образование и кино стали самыми быстроразвивающимися отраслями бизнеса

В топ самых быстроразвивающихся отраслей бизнеса по итогам четвертого квартала 2024 года вошли культура, образование и кино. Об этом говорится в исследовании банка «Точка» и платформ Calltouch и hh.ru. Отчет есть в распоряжении Sostav.

В четвертом квартале прошлого года индекс здоровья российского образования составил 66 баллов. Средний бизнес завершил период с индексом 80 баллов (плюс 20 баллов относительно 2023 года), малый — 61 балл (плюс 14), микропредприятия — 58 баллов (плюс 6). Россияне стали больше вкладываться в профессиональное образование, повышение квалификации, развитие навыков.

Обороты компаний в сфере образования за отчетный период снизились на 0,43%. Число регистраций бизнеса сократилось на 5,67%, количество вакансий — на 9%. Медианная зарплата выросла на 12%, до 68,9 тыс. руб.

В 2024 году наблюдался тренд на консолидацию рынка онлайн-образования, который практически делят между собой пять крупных игроков. Запустить онлайн-школу стало сложнее и дороже. Это привело к падению числа регистраций. Но небольшие школы по-прежнему развиваются, например, в сегменте детского образования.

Прошлый год стал непростым для сферы образования. Повышение ключевой ставки Центробанком привело к удорожанию дополнительного обучения. В результате россияне стали внимательнее выбирать образовательные программы.

Артур Саркисян, СЕО Calltouch: По данным Calltouch, в четвертом квартале 2024 года количество обращений в онлайн-школы практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а с рекламы — снизилось на 11%. В таких условиях онлайн-школы стараются оптимизировать маркетинг и рекламу, например, за счет внедрения искусственного интеллекта, который хорошо показал себя на этапе продаж онлайн-курсов.

Креативный сектор играет заметную роль в российской экономике и демонстрирует стабильный рост. Индекс здоровья компаний в сфере культуры и искусства по итогам четвертого квартала прошлого года составил 57 баллов. Индекс среднего бизнеса — 43 балла (плюс 15 баллов за год), малого — 65 баллов (плюс 23), микропредприятий — 62 балла (минус 1 балл).

В 2024 году число культурных мероприятий в стране выросло на 40% и превысило 20 тыс. Россияне все больше обращают внимание на культурные особенности субъектов РФ, посещают региональные выставки и музеи. Малый бизнес в сфере культуры показал рост в разных сегментах. Одним из трендов стало открытие большого количества частных музеев. Число регистраций новых компаний в этой сфере выросло на 11,99% год к году, а обороты игроков рынка — на 4,79%.

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru: В целом, в креативной индустрии занято почти 5 млн человек, и рынку нужны квалифицированные кадры. Однако мы видим, что в сфере создания арт-контента, в которой сосредоточены небольшие студии, продюсерские центры и т. п. , в четвертом квартале количество вакансий сократилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом растет медианная зарплата: она увеличилась на 22% и составила 64 856 рублей. Несмотря на быструю цифровизацию многих культурных объектов в сфере производства аудиовизуального контента, в их штатном расписании до сих пор не предусмотрено наличие специалистов по продвижению, диджитал-маркетингу, рекламе и т. д. Их функции по-прежнему выполняют другие сотрудники или сторонние специалисты, что и ведет к снижению количества вакансий.

Во втором квартале 2024 года киноиндустрия вошла в топ быстрорастущих отраслей. К концу года она сохранила свое положение с индексом здоровья 62 балла. При этом индекс здоровья средних компаний составил 38 баллов (минус 32 балла по сравнению с тем же показателем годом ранее), малого бизнеса — 74 балла (плюс 26), микропредприятий — 75 баллов (плюс 4).

Наибольший рост показал малый бизнес: продюсерские центры, маркетинговые и рекламные агентства. Они продвигают фильмы на рынке и во многом определяют интерес зрителей к новым лентам. Также развиваются смежные направления — дизайн-студии, которые шьют костюмы и делают декорации для съемок.

Юлия Криган, data-журналист «Точки»: По данным банка «Точка», за последние три месяца 2024 года количество регистраций бизнеса в сфере кино выросло на 27,58%, а обороты компаний — на 4,62%. Такой рост связан, среди прочего, с изменением отношения к российскому кинематографу как внутри страны, так и за ее пределами. Показательный пример — номинация Юры Борисова на «Оскар».

Развитие кинематографа стимулирует создание новых кинофестивалей. В прошлом году они прошли в Нижнем Новгороде, Сочи, Крыму. На 30% увеличились сборы от проката российских фильмов за рубежом.