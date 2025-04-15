Миллионеры на удаленке: кто зарабатывает больше всех среди фрилансеров

Удаленный формат работы в основном доступен управленцам, специалистам в сфере ИТ и маркетинга. Большинство фрилансеров находятся в возрастной группе от 28 до 39 лет — это уже опытные, но еще молодые профессионалы, пик приходится на 30-летних специалистов (7,28%). К таким выводам пришли аналитики платформы глобальных выплат для фрилансеров и удаленных команд Stape, которые составили портрет типичного фрилансера в 2025 году.

Пользователи платформы работают по всему миру — большинство из них проживают в России и Восточной Европе, в частности в Сербии (22,61%) и Грузии (7,13%). Большинство среди фрилансеров составляют мужчины.

Согласно данным Stape, около 23% всех фрилансеров заняты в сфере разработки программного обеспечения, что делает ее самой востребованной специализацией. Также в число самых популярных профессий входят консультанты, продакт-менеджеры, веб-разработчики и маркетологи — на каждую из этих категорий приходится от 5 до 7% пользователей.

Кроме того, среди фрилансеров есть значительное число контент-менеджеров, UI/UX-дизайнеров, бэкенд-разработчиков и тестировщиков — от 3 до 4%.

Наиболее высокие доходы среди удаленных специалистов получают технические директора (CTO), отвечающие за полный цикл разработки сервисов, управление действующими решениями и оптимизацию производственных процессов — их средняя месячная зарплата достигает почти 10 тыс. долларов (около 830 тыс. руб). Второе место по уровню дохода занимает профессия аналитика данных, со средней зарплатой чуть выше 7 тыс. долларов в месяц.

Также к самым высокооплачиваемым специалистам на удаленке относятся бэкенд-разработчики и видеомейкеры: они зарабатывают в среднем 6,7 тыс. долларов в месяц.

Отмечается, что 90,3% специалистов получают выплаты раз в месяц, а остальным заказчики переводят вознаграждение по два-три раза в месяц, либо, напротив, один раз в квартал и реже.



Удаленный формат работы по-прежнему остается привилегией для россиян. Согласно опросу сервиса SuperJob среди 1 тыс. предприятий и организаций по всей стране, возможность трудиться из дома предоставляют лишь 43% компаний.