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11.04.2025 в 10:23

Менее 10% сотрудников российских компаний работают из дома

Удаленка остается привилегией, доступной в основном IT-специалистам

Удаленный формат работы по-прежнему остается привилегией для россиян. Согласно опросу сервиса SuperJob среди 1 тыс. предприятий и организаций по всей стране, возможность трудиться из дома предоставляют лишь 43% компаний. В Москве и регионах этот показатель достигает 44 и 46% соответственно, а в Санкт-Петербурге он ниже — 37%. Доля сотрудников, работающих удаленно, остается невысокой: в 70% компаний вне офиса трудится менее 10% персонала.

По сравнению с августом 2024 года количество организаций, практикующих удаленную работу, практически не изменилось. Работа из дома рассматривается как значимый инструмент мотивации сотрудников.

Работающих из-за рубежа сотрудников нанимают всего 4% российских компаний. В Москве их доля чуть выше (6%), тогда как в Санкт-Петербурге и других регионах она составляет 3−4%.

Чаще всего удаленку предоставляют IT-специалистам — об этом сообщили 38% HR-менеджеров (год назад таких было 31%). На втором месте — работники отделов продаж, клиентского сервиса и HR (по 21%). Третью позицию занимают инженерно-технические специалисты: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (17%).

Ранее опрос «Точки» показал, что 23% российских руководителей малого и микробизнеса готовы внедрить четырехдневную рабочую неделю. 64% респондентов выступили против такой инициативы.

Superjob удаленка удаленный формат работы
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