В 2022 году российский рекламный рынок впервые за долгое время показал отрицательную динамику. Спустя год произошел резкий разворот: объем рекламных бюджетов в медиа составил 30%, а в 2024-м — 24%. Драйверами роста стали замещение ушедших иностранных площадок российскими диджитал-экосистемами, бурное развитие e-com и ретейл-медиа, а также активизация локальных брендов и малого бизнеса. Однако к 2025−2026 годам темпы роста заметно замедлились: по итогам 2025-го рынок увеличился на 8,5%, а в I квартале 2026-го — лишь на 5%, что стало худшим первым кварталом с 2022 года. Корреспондент Sostav Мирон Малафай обобщил мнения топ-менеджеров индустрии о трендах российского рекламного рынка последних лет, которыми они поделились в видеоинтервью издания.

Кризис без отскока

Российский рекламный рынок переживал спады и раньше, но для кризисов прошлых лет зачастую было характерно быстрое восстановление после шока первых месяцев. Нынешний кризис не подчиняется этой логике. По мнению основателя и CEO Digital Club Александра Кубанеишвили, в 2026 году впервые диджитал-рынок действительно просел. Отчасти это связано с темой запрета рекламы в Telegram, которая беспокоит многих рекламодателей. Напомним, весной Федеральная антимонопольная служба подтвердила, что продвижение через мессенджер незаконно, и установила «переходный период»: до конца 2026 года штрафов за размещения не будет. Дальнейшие перспективы платформы туманны.

«Мы как лакмусовая бумажка: как только падает потребление, моментально режутся рекламные бюджеты. Я наблюдал это в 2009 году, в 2012-м, при скачке доллара в 2014-м и в 2020-м», — заключил сооснователь и генеральный директор креативного агентства Red Keds Виталий Быков.

В нынешний период турбулентности рынок не получит и обычного оздоровительного эффекта кризиса. Таким мнением поделился вице-президент Media Instinct Group Александр Сироватский. «Плохая новость в том, что при резких кризисах обычно быстро отмирали слабые игроки и остальным становилось свободнее дышать. Сейчас этого очищения рынка не произойдет», — отметил эксперт.

Андрей Чуваев, генеральный директор группы компаний АДВ, перевел тот же диагноз в плоскость финансовой дисциплины: высокая ключевая ставка Центрального банка бьет системно — по агентствам, предоставляющим клиентам кредитное плечо, и по клиентам с низкой маржинальностью. Его формулировка выживания предельно жесткая: «2025 и 2026 годы пройдут под знаком "cash positive"… Выживут и победят те компании, которые будут ювелирно управлять своей дебиторской и кредиторской задолженностью, жестко контролировать кеш и полностью откажутся от любых рискованных проектов».

Обеспокоен макроэкономическими факторами и генеральный директор агентства BBDO Игорь Кирикчи: «Наблюдается дисбаланс между платежеспособным спросом и предложением, растет инфляция, Центральный банк вынужден удерживать высокую ключевую ставку. На это накладываются риски падения цен на нефть и усиления санкционного давления. С учетом всех этих факторов я настроен достаточно сдержанно и не слишком оптимистичен».

Несмотря на единодушное признание ухудшения макроэкономической ситуации, руководители разошлись во мнениях по вопросам кадровой политики и относительно организационной модели компаний в условиях затяжной нестабильности.

Виталий Быков превращает вынужденную антикризисную меру 2020 года в постоянную стратегию: расставшись тогда с тридцатью сотрудниками в штате, он перевел агентство на децентрализованную модель с фрилансерами и не считает это временным компромиссом: «Если бы не пандемия и этот вынужденный переход на децентрализованную модель, мы бы закрыли год в огромном минусе. А так — мы закрыли все долги и вышли в хороший плюс. Удаленка спасла бизнес».

Иначе поступил Игорь Кирикчи, вернув сотрудников BBDO в офис. По его мнению, удаленка может усугублять выгорание, в то время как в офисе, среди ярких и близких по духу коллег, даже кризисные ситуации переживаются гораздо проще. Кроме того, креатив — это командный процесс, требующий живого обмена энергетикой, чему способствует общее пространство.

Андрей Чуваев признает необходимость подстраивать модель под индустрию, которая «омолаживается». Поэтому с середины 2022 года АДВ работает по формуле «3 дня в офисе / 2 дня дома», с полным исключением офисного формата для ряда направлений.

Искусственный интеллект как инфраструктура

Тема искусственного интеллекта перестала быть предметом презентаций о будущем и стала рутиной индустрии. Именно поэтому обнажился реальный раскол в отношении к тому, что эта рутина делает с людьми и с их качеством мышления.

Вице-президент по трансформации бизнеса ГК «Родная Речь» Юрий Панов убежден, что индустрия переходит от эры отдельных Standalone-продуктов к эпохе «мысль-продукт», где, например, пользователь, владеющий Claude, может за пару минут создать необходимый инструмент под текущую задачу. При этом спикер отметил системный риск зависимости крупных российских корпораций от зарубежных ИИ-решений из-за необходимости следовать правилам российских регуляторов.

Мария Колосова, CEO группы компаний Group4Media, занимает подчеркнуто прагматичную позицию, отказываясь от общей риторики трансформации в пользу конкретики: «Мы подходим к ИИ предельно рационально — внедряем его только тогда, когда это приносит оцифрованную пользу в часах работы сотрудников или деньгах, а не ради моды».

За последние два года технология Generative Engine Optimization (GEO) — оптимизация контента для нейросетей — стала неотъемлемой частью маркетинга. По данным ВЦИОМ, 65% российских потребителей учитывают рекомендации сервисов и ИИ при онлайн-покупках. В связи с этим директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон сформулировал новую задачу для маркетолога, вытекающую из смены поискового поведения пользователей: думать о том, как заставить нейросети выдавать именно их продукт.

Вместе с внедрением ИИ в жизнь пользователей возник вопрос, ставший уже избитым: «Заменят ли нейросети человека?» Основатель и президент ГК «Родная Речь» Сергей Коптев занимает явно защитную позицию по отношению к штату: «Искусственный интеллект должен не заменять людей, а освобождать им время для творчества и новых успешных задач». В свою очередь, Юрий Панов отметил, что освобождение человека от рутины не означает автоматически кратного роста его интеллектуальной производительности. Мария Колосова прочертила границу доверия к ИИ в контрольной плоскости: «Мы крайне аккуратно относимся к ИИ-аналитике в тех зонах, где не можем перепроверить точность расчетов».

О процессе изменения качества мышления под влиянием нейросетей высказался бывший исполнительный директор по связям с общественностью АФК «Система» Сергей Скрипников: «Мы привыкаем делать все по щелчку пальца за секунду, мы ленимся, и от этого пропадает воображение». В этой связи спикер поставил под вопрос саму способность индустрии сохранять авторское мышление при постоянном делегировании его нейросетям.

Тенденция к консолидации

Консолидация рынка — одна из примет времени. По наблюдениям Андрея Чуваева, в ТВ-сегменте порядка 70−80% бюджетов сейчас аккумулируют всего 20 крупнейших рекламодателей. При этом среди владельцев инвентаря осталось буквально 5−6 системных игроков, контролирующих 70−80% всех рекламных денег.

В сложившихся реалиях слияния, партнерства и покупки экспертизы становятся одним из основных способов сохранить бизнес. «В условиях жесткого кадрового дефицита на рынке такое объединение усилий и свободный обмен технологической экспертизой и инструментами очень сильно помогают нам и нашим клиентам», — так прокомментировала результат партнерств Group4Media Мария Колосова.

Яков Пейсахзон описал ту же логику в «Авито». Серия сделок компании объясняется так: «Мы решили приобрести софт с драйвером, так как у ребят была выстроена классная инфраструктура и сильнейшая экспертиза по борьбе с фродом. Это позволило нам бежать быстрее». Тот же паттерн с другой стороны сделки проиллюстрировал Виталий Быков, описав вхождение Media Instinct Group в число учредителей креативного агентства REDKEDS. «Для меня как для предпринимателя это огромное достижение — построить компанию, которую оценивают, капитализируют и покупают стратегические партнеры», — подытожил Виталий Быков.

Несколько слов об агентствах

На фоне развития нейросетей и макроэкономических вызовов острота вопроса об эффективности рекламных агентств возросла. «Агентство — это бизнес по генерации денег», — отметил Александр Кубанеишвили, вспомнив слова основателя компаний IMHO VI и «Блондинка.Ру» Арсена Ревазова. Если у агентства три месяца нет прибыли — это катастрофа. Что касается технологической стороны вопроса, то эксперт слабо верит в способность классических рекламных агентств выводить на рынок успешные продукты, востребованные вне контура их собственных клиентов.

По словам Юрия Панова, сила агентств заключается в экспертизе человеческого опыта взаимодействия с брендами. Западную школу с исторической практикой дробления медиа и креатива на отдельные части спикер считает в корне неверной, поскольку нельзя разрывать на части то, «что» сказано, «где» и «как». В связи с этим необходимо целостное управление потребительским опытом. Относительно данных Панов указывает, что при нормальных партнерских отношениях и строгом соблюдении NDA агентство получает доступ ко всем данным клиента, а его ценность видится в способности консолидировать разрозненные внешние и внутренние источники данных и осмыслять их с помощью ИИ.

Жив ли рынок телевизионной рекламы?

Вопреки распространенному нарративу об угасании линейного телевидения, несколько руководителей независимо друг от друга представили данные о том, что канал остается наиболее доказуемым и недооцененным инструментом построения знания о бренде. Но признание ценности длинного горизонта построения бренда сталкивается с неготовностью рынка в массе своей инвестировать в долгую стратегию.

Данные АДВ говорят о том, что ТВ отлично работает даже на финальных стадиях воронки продаж и вносит огромный вклад в ROI, отметил Андрей Чуваев. К схожим выводам пришел и Александр Сироватский: «Мы провели исследование 60 потребительских категорий и обнаружили тревожный тренд: во всех категориях растет доля ответов покупателей "Ничего из перечисленного / Затрудняюсь ответить" при вопросе о знании рекламы брендов. Этот показатель на 80% коррелирует со снижением телесмотрения. Вывод из этого парадоксальный: ТВ остается единственным медиаканалом, который гарантированно и доказанно строит массовое знание о бренде».

Сергей Коптев подтверждает то же наблюдение через проект BEATT — инновационную систему измерения внимания аудитории к рекламному контенту, базирующуюся на технологии айтрекинга, разработанную экспертами «Родной Речи». Телевидение теряет меньше всего от разрыва между номинальным и реальным вниманием, «так как работает фоном и воздействует на подсознание».

Отдельно стоит сказать про рынок Connected TV (CTV, подключенное к интернету телевидение с прямой атрибуцией покупок), который переживает бурный рост. За последние пять лет количество используемых Smart TV устройств в стране удвоилось, и ожидается, что к 2030 году их число достигнет 93,1 млн. В условиях сжатия бюджетов CTV выделяется как один из немногих активно развивающихся сегментов. «CTV сейчас в тренде именно потому, что это рабочий способ наконец-то связать классическое ТВ с диджиталом и точнее оценивать влияние рекламы на человека», — подчеркнул Юрий Панов.

Расхождение: готов ли рынок платить за длинный горизонт

Признание ценности телевидения и брендинга упирается в прямое противоречие с реальной готовностью рынка инвестировать вдолгую. Александр Сироватский занимает последовательную позицию сторонника долгосрочных инвестиций, подкрепляя ее западным бенчмарком: «На Западе это отлично понимают и закладывают фиксированные проценты от оборота на маркетинг: например, 2−3% в FMCG, около 1% в банках, в районе 0,5% в ретейле». Он же формулирует прямую методологическую претензию к тому, как рынок оценивает результат: «Главная проблема отечественного бизнеса — попытка мерить все квартальным или годовым горизонтом. У нас в стране последние 30 лет горизонт планирования составляет год. Эффект от бренда имеет накопительный характер. Замеры эффективности нужно делать регулярно, но не через неделю. Настоящие результаты видны на интервалах в 2−3 года и более». Насколько западные бенчмарки актуальны для российских реалий — вопрос риторический.

Сергей Коптев, разделяя ту же ценностную позицию в теоретической плоскости, дает противоположную практическую констатацию: «У нас же сейчас очень короткий горизонт планирования, поэтому в приоритете "продажи сегодня, а не завтра". Владельца бизнеса тяжело убедить вкладываться вдолгую, когда каждый день меняются вводные и ключевая ставка». Этот вывод подкрепляется практическим итогом последних лет: за три года после ухода западных брендов ни один российский бренд не занял их место в сознании потребителя: «Если мы зайдем в магазин, мы увидим, что Coca-Cola как стояла в умах, так и стоит. Никто ее в плане бренда не заместил, хотя коричневых газированных напитков появилось очень много. Товар заменить можно, а бренд заменить нельзя».

Отдельное развитие этого тренда — методологическое предостережение Сергея Коптева о том, что смешение критериев измерения рекламы и медиазакупки искажает решения именно там, где нужен долгий горизонт: «Меня очень беспокоит смешение понятий, когда медийные закупки называют рекламой. Реклама — это прежде всего креатив и творчество, а медиабаинг — это финансовое консультирование и инвестирование. Опасно применять одни и те же критерии к обоим направлениям. В медиа определяют цены, но переносить этот подход на креатив нельзя. На креативе экономить опасно: лучше заплатить в 10 раз больше за хорошую идею, потому что тратить безумные медиабюджеты на плохую идею — это выбрасывание денег на ветер».

Что это значит для рынка

Признание ценности долгосрочного построения бренда не отменяет того факта, что операционные решения на 2025−2026 годы принимаются в логике cash positive. Практическая задача маркетолога перед CEO — не выбирать между этими горизонтами, а явно разделять бюджет и метрики оценки для перфоманс-активностей и для брендинговых инвестиций. Смешение этих двух логик — прямой путь к тому, чтобы длинные инвестиции постоянно проигрывали в конкуренции за бюджет с немедленным результатом.

Структурное ограничение агентской модели означает, что попытка построить успешный технологический продукт внутри агентства без внешнего капитала или партнера с высокой вероятностью столкнется с фундаментальным конфликтом между потребностью в немедленной прибыли и логикой продуктовой разработки. Опыт ряда игроков показывает, что путь к нужной экспертизе на рынке чаще лежит через покупку или альянс, чем через органическое строительство.

Важно помнить, что не каждую функцию нужно заставлять говорить на языке ROI. Слова Сергея Скрипникова о структурной неизмеримости части коммуникационных задач — сигнал для топ-менеджмента не требовать от связей с общественностью и части брендинговых активностей той же немедленной оцифровки, что и от перфоманс-решений. Разумная альтернатива — там, где прямая атрибуция невозможна, использовать индикаторы косвенного эффекта, заранее договорившись с руководством, что эти показатели измеряют другую переменную.