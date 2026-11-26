Мы привыкли регулярно встречать в медиа новости о коллаборациях. Бренды выпускают лимитированные продукты, блогеры их обозревают, а пользователи участвуют в розыгрышах. Кажется, совместные проекты стали привычным способом привлечь внимание. Но пока одни коллаборации запоминаются и продают, другие остаются очередным постом в ленте. Руководитель направления развития Illan Виктория Ускова рассказала Sostav, почему сегодня бренды объединяются чаще, чем когда-либо, но далеко не каждая коллаборация становится событием.

Откуда взялся бум на бренд-коллаборации

По опыту Illan слово «коллаборация» появляется в каждом третьем брифе на разработку креативного мерча и корпоративных подарков. Заказчики все чаще задумываются о совместных проектах — с брендами, инфлюенсерами, комьюнити.

Это подтверждают и цифры. В 2025 году исследование «Анкетолога» показало, что 54% опрошенных россиян покупали товары из коллабораций. Почти половина респондентов (47%) реагирует на новости о них с интересом, еще 23% испытывают энтузиазм, особенно если речь идет о любимых брендах.

Но есть и другая сторона. 34% опрошенных не отмечают энтузиазма по поводу таких новостей. Само слово «коллаборация» уже не гарантирует внимания. Брендам приходится конкурировать не только друг с другом, но и с усталостью аудитории от бесконечных совместных запусков.

Тренд связан с конкуренцией за внимание. В перегруженном медиапространстве коллаборация сама становится инфоповодом, а бренды обмениваются аудиториями и создают эффект дефицита и коллекционности. При этом не всегда ясно, чем коллаборация отличается от других форматов партнерства.

Ключевые условия коллаборации

Коллаборация — это союз двух, а иногда и трех сторон ради создания нового ценностного продукта. Им могут быть смысл, опыт или эмоции. Речь идет не просто о совместной акции или кобрендинге, а об идее, которая вряд ли появилась бы у каждого участника по отдельности.



Возьмем, например, бутерброд. Хлеб и колбаса выигрывают от объединения аудиторий, но не создают информационного взрыва. Это партнерство работает, но не вирусится, потому что современная коллаборация должна делать шаг дальше — удивлять, выходить за рамки привычного и попадать в культурный контекст.

При этом неожиданность сама по себе не гарантирует успеха. Среди главных признаков эффективной и запомнившейся коллаборации респонденты «Анкетолога» называют визуальный стиль (57%), оригинальную концепцию (53%) и качество продукта (46%). А среди причин неудачи — отсутствие логики в объединении брендов. Получается, аудитории нужна не просто необычная пара, а понятная причина, по которой эти двое оказались вместе.

Еще в 2021 году эту мысль подтвердил метаанализ 37 независимых исследований, опубликованный в International Journal of Consumer Studies. Его автор установила, что согласованность образов брендов играет более значимую роль в положительном восприятии коллаборации потребителями, чем совместимость товарных категорий.Иными словами, брендам необязательно продавать похожие продукты. Важнее, чтобы их ценности складывались в общую историю.

Можно выделить два сценария. В первом оба бренда выходят на новую для себя территорию. По такому пути пошли «Кофемания» и «Роскосмос» и создали лимитированный мерч. Одежда не относится к основным продуктовым направлениям ни одного из участников, поэтому проект позволил обоим выйти за пределы привычного позиционирования.

Во втором случае бренд заходит на новую территорию вместе с партнером, который уже считается в ней экспертом. «VK Музыка» объединилась с VSRAP — брендом одежды, работающим с аудиторией уличной культуры и музыки. Сервис вышел за пределы цифрового продукта, а VSRAP получил дополнительный канал коммуникации.

Получается, что главное — придумать, ради чего человеку захочется обратить внимание на этот союз. Если убрать логотипы участников, останется ли у продукта самостоятельная ценность? Или он превратится в вещь с двумя названиями на этикетке?

Когда контраст работает, а когда — нет

Именно поэтому коллаборации часто строятся на контрасте. Один из вариантов такого контраста — союз модного бренда с поп-культурным феноменом. Компания Befree переосмыслила культовый мультсериал «Смешарики» через современную одежду. В основе коллекции — узнаваемые персонажи и визуальные образы, знакомые нескольким поколениям. Здесь может сработать не только ностальгия, ведь теперь герои мультсериала становятся частью повседневного гардероба.

Однако игра на первоисточнике не всегда гарантирует такую реакцию. В 2026 году московский концепт-стор KM20 и американский бренд Marking Distance выпустили лонгслив с переосмысленным постером фильма Элема Климова «Иди и смотри». Главному герою добавили татуировки и пирсинг, а изображение горящей деревни превратили в модный принт.

Пользователи сочли обращение с образом военной трагедии неуместным. Дело было не в недостатке узнаваемости фильма, а в том, что коммерческая интерпретация не учла контекст оригинала. Знакомство аудитории с культурным образом не означает, что любое его новое прочтение будет принято. Важно понимать, какие смыслы и эмоции стоят за первоисточником и как люди отнесутся к его переносу на продукт.

Контраст может работать и между компаниями из совершенно разных сфер. The Blueprint и Eburet превратили обычную точку выдачи журнала в городской арт-объект. Во дворике «Столешники хаус» можно было забрать печатную версию выпуска. Медиапродукт соединился с предметным дизайном, а точка выдачи сохранила свою функцию и одновременно стала частью городской среды.

Но иногда такая связка брендов остается только на уровне рекламного сюжета. Бренд уличных печей Solo Stove привлек рэпера Snoop Dogg к кампании с интригующим сообщением о том, что тот якобы отказывается от дыма. История собрала вирусное внимание и вызвала обсуждения, но ожидаемого роста продаж не произошло. В Solo Brands публично признали, что кампания не обеспечила запланированного коммерческого эффекта.

Проблема была не в недостатке внимания. Связка с известным артистом сработала как инфоповод, но не убедила основную аудиторию бренда — любителей отдыха на природе — купить продукт. Обсуждать коллаборацию и захотеть ее купить — не одно и то же.

Другие территории для коллабораций

Поп-культура — лишь одно из направлений для совместных проектов. Бренды также работают с инфлюенсерами, художниками, благотворительными фондами и культурными институциями. Здесь важна своя логика взаимодействия.

В сотрудничестве с инфлюенсером убедительнее является формат, в котором знаменитость становится соавтором. В проекте «Яндекс» и Егора Крида артист «сменил» фамилию на название сервиса «Сплит». Изменение фамилии стало частью самой механики, связав сервис и личный бренд артиста на уровне публичного образа.

В работе с искусством важна другая составляющая — авторский взгляд. В коллаборации Farforite и Кирилла Овчинникова стиль художника стал основой коллекции, а предметы интерьера получили собственную визуальную идентичность и превратились в объекты коллекционного дизайна.

Коллаборации с социальными инициативами строятся вокруг причастности к общему делу. Например, фонд ADVITA и OTVETDESIGN выпустили мерч для доноров и реципиентов костного мозга. Вещи здесь связаны с деятельностью фонда и сообществом людей, которых объединяет донорство.

Перспективные направления для коллабораций

На российском рынке постепенно формируются целые сегменты, с которыми брендам особенно интересно работать. Один из них — образовательная среда. В мерче это направление выражается через эстетику цифровой среды: металлизированные поверхности, голографические элементы, коды интерфейсов и данных.

«ВШЭ» и «Яндекс Музей» организовали совместный конкурс «Новая жизнь привычных вещей», в котором приняли участие студенты разных направлений Школы дизайна ВШЭ. Проект объединил образовательную среду и музейную институцию вокруг темы переосмысления привычных предметов. Так, бренды могут работать с молодой аудиторией и вовлекать ее в создание новых продуктов и идей.

Еще одно направление — городские сообщества: культурные проекты, спортивные школы, фестивали и локальные комьюнити. Они дают бренду доступ к аудитории, объединенной общими интересами.

Например, коллекция одежды «Силы ветра» и Befree ориентирована на людей, связанных с парусным спортом. Вещи и визуальный язык проекта отсылают к образу жизни этого сообщества.

Наконец, интерес для компаний представляют искусство и культурные институции. Бренды таким образом подчеркивают свой статус и делятся новым авторским взглядом на привычное. Государственный Эрмитаж и сеть кофеен «буше» представили лимитированную коллекцию дрип-кофе. В основе проекта — соединение повседневного кофейного продукта и культурного наследия музея.

Почему одной идеи недостаточно

Для аудитории коллаборация выглядит как союз двух брендов, но создание целостного продукта включает поиск партнёра, разработку концепции, юридическое оформление, производство и продвижение. При этом у участников могут различаться бизнес-цели, требования к визуальной идентичности и представления об итоговом продукте.

Чаще всего взаимодействие координирует агентство, которое сопровождает проект на всех этапах, от подготовки брифа и поиска партнера до разработки дизайн-концепции и запуска тиража.

У каждого участника есть собственные ограничения, сроки и представления о результате. Если на этапе согласований проект превращается в компромисс, в котором каждый бренд лишь немного уступил другому, итоговый продукт может потерять ту самую особенность, ради которой все начиналось.

Получившийся в результате коллаборации мерч — это вершина айсберга, за которой стоят многоуровневые процессы и согласования. Именно поэтому коллаборации часто требуют отдельного продюсирования.

В конечном счете у коллаборации две проверки. Первая — заметит ли ее аудитория. Вторая — найдет ли человек в ней что-то ценное для себя: интересный продукт, новый опыт или возможность стать частью сообщества. Первая проверка помогает создать инфоповод. Вторая превращает его в историю, которая живет дольше рекламного запуска.