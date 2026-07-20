Кредиторы Shop&Show добиваются уголовного преследования владельца телемагазина

Группа предпринимателей обратилась в СК Москвы с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемого бенефициара телемагазина Shop&Show Олега Воробьева и его супруги Натальи Брылевой. Заявители считают, что руководство компаний «Маркет-ТВ» и «ШикТВ» придумало масштабную схему хищения товаров, сообщают «Известия».

По их версии, телемагазин получал товары от поставщиков, частично рассчитывался за них, после чего увеличивал объемы закупок и прекращал выплаты. В заявлении описаны девять подобных эпизодов с общим ущербом около 80 млн руб. Сейчас «Маркет-ТВ» и «ШикТВ» признаны банкротами, а совокупные требования более чем 90 кредиторов превышают 3 млрд руб.

До настоящего момента споры рассматривались в арбитражных судах как хозяйственные, однако поставщики настаивают, что речь идет не о коммерческом конфликте, а о признаках мошенничества. Они также обращают внимание на то, что в 2023 году Воробьев в рамках одного из уголовных разбирательств признавал себя фактическим владельцем «Маркет-ТВ», хотя формально не числился среди учредителей компаний.

В 2023 году выручка «ШикТВ» выросла почти в десять раз — до 1,2 млрд руб., после чего компания получила кредитную линию Сбербанка на 900 млн руб. По версии заявителей, увеличение товарных запасов могло использоваться для привлечения банковского финансирования, тогда как часть денежных средств впоследствии выводилась через аффилированные структуры. Эти обстоятельства сейчас также изучаются в рамках процедур банкротства: конкурсный управляющий добивается признания ряда сделок недействительными.

Дополнительное внимание привлекает личное банкротство Олега Воробьева. Арбитражный суд ранее признал недействительным брачный договор, по которому большая часть имущества была оформлена на супругу, сочтя его способом сокрытия активов от кредиторов.

Пострадавшие не исключают, что Воробьев с женой могут попробовать скрыться за границей, поскольку, предположительно, имеют гражданство Канады. По ходатайству конкурсного управляющего суд запросил у властей Канады сведения о возможных счетах и имуществе предпринимателя.