Redkeds заклеили центр Москвы объявлениями о поиске сотрудников

Если верить опросам, две трети соискателей ищут работу через сайты, каналы и сообщества в соцсетях. Сейчас они переполнены предложениями о найме, а интересные вакансии часто теряются в ленте. Команда Redkeds нашла альтернативный вариант поиска лучших специалистов: расклеила по улицам Москвы объявления на цветной бумаге. Какую реакцию вызвали печатные листовки, что несёт в себе такой селф-промоушен, креаторы рассказали Sostav.

Почему объявления

«Авито» выдаёт более 32 тыс. предложений по запросу «расклейщик объявлений». Обычно через кислотные листовки на улице предлагают жильё, ищут рабочих, строителей или обслуживающий персонал. Более креативные и стильные объявления приглашают на концерты и тусовки или маскируются под арт-объекты. Дизайнеров, креаторов и копирайтеров, как показывает опыт, так не ищут.

Команда агентства Redkeds решила расклеить по центру Москвы объявления о поиске сотрудников, тем самым протестировав гипотезу и определить: цветная полиграфия в 2022−2023 годах — это стёб, действенный метод пиара или реальный способ привлечь новые кадры? Из всего многообразия наружки выбрали простые печатные объявления: это заметно, а в реализации — быстрее и дешевле баннеров.

Redkeds не столько работали на KPI по откликам и звонкам, сколько хотели проверить вирусность, аутентичность и эффективность их дефиле по московским улицам.

От копилайнов до расклейки

Начать решили с привычного и понятного — с разработки копилайнов. Вдохновлялись встречающимися на улицах объявлениями и клише, которые в них используются, чтобы листовки органичнее вписались в городскую среду. Дизайн придал объявлениям аутентичности: его разрабатывали студенты школы Contented по техническому заданию, которое звучало довольно лаконично — объявления должны быть нарочито неаккуратными, яркими и заметными. Палитра: ч/б, красный в оттенке Russian Red — корпоративный цвет Redkeds.

Над выбором локации для расклейки долго думать не пришлось. Целевая аудитория проекта — креативная тусовка Москвы. Креаторы, дизайнеры, копирайтеры и просто молодые ребята, которые любят подмечать разные пасхалки и объекты урбан-арта в самых неочевидных уголках и тупиках московских дворов. Такими местами стали Китай-город и Басманный район, Артплей, Чистые пруды — локации с бесчисленным количеством баров, переулков, пятачков и дворов-колодцев, где привыкла проводить свой досуг московская молодёжь и андеграунд-тусовка.

Что получилось

Команда Redkeds рассчитывала, что фото объявлений разойдутся по HR-каналам и районным сообществам, в итоге фотографии листовок попали в «UnderПяр», «Игорь, начинайте работу», «Профи Маркетинга», «Новости Москвы», Secret design, Jobpower — каналы, которые ежедневно читает весь креативный рынок. Всего вышло более 20 постов в крупных Telegram-каналах о Москве, маркетинге и дизайне, охват превысил 565 тыс. человек.

За первые несколько дней HR-менеджер Redkeds получил десятки откликов. Кандидаты пишут и звонят до сих пор — многие объявления всё ещё висят на стенах Китай-города и Artplay.

Машер Казанова, HR-директор Redkeds: Из-за нестандартного подхода к размещению вакансий к нам обратились очень похожие на нас по отношению к работе люди. Это уже известные артисты в своих нишах или ребята на старте карьеры, но при этом у всех есть желание работать над креативными идеями в индивидуальном стиле с помощью нестандартных инструментов и вне привычных рамок.