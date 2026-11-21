Итальянский модный дом Miu Miu решил напомнить о традиции отправлять близким открытки и письма, написанные от руки. Для этого бренд объединился с миланским магазином канцелярских товаров Pettinaroli, который работает с 1881 года. Вместе партнеры подготовили специальные открытки и наборы для переписки.



Коллаборация обращается к культуре личных посланий, когда важны не только слова, но и бумага, оформление конверта и почерк отправителя. Таким образом, бренд предлагает альтернативу цифровым поздравлениям и возвращает внимание к более персональному формату общения.



Магазин Pettinaroli был основан в Милане в конце XIX века и на протяжении нескольких поколений специализируется на бумажной продукции, канцелярских принадлежностях и традиционных техниках печати. Сегодня он остается одним из исторических адресов города для ценителей письменных принадлежностей.



Партнерство вписывается в тенденцию обращения модных домов к традиционным ремеслам и офлайн-опыту. Бренды все чаще используют культурные проекты и специальные коллекции, чтобы выстраивать эмоциональную связь с аудиторией за пределами привычного ассортимента одежды и аксессуаров.