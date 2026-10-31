Pirelli посвятила календарь 2027 года Индии и ее выдающимся женщинам

Итальянский производитель шин Pirelli представил 53-й выпуск ежегодного календаря на 2027 год. Проект полностью посвящен Индии, ее культурному наследию и выдающимся женщинам страны.

Календарь получил название India, Beyond a Single Gaze («Индия за пределами одного взгляда»). Над ним работали норвежский фотограф Сельве Сундсбе, а также индийские фотографы Рагху Рай и его дочь Авани Рай. Изначально проект задумывался как совместная работа Сундсбе и Рагху Рая, однако после смерти последнего в апреле 2026 года его дочь продолжила работу над календарем.

В фотопроект вошли портреты девяти женщин, среди которых актрисы Адити Рао Хидари и Фрида Пинто, музыкант Аноушка Шанкар, поэтесса Рупи Каур и телеведущая Падма Лакшми. Также в съемках участвовали актриса Авантика Ванданапу, модели Лакшми Менон и Бхавита Мандава, а также сама Авани Рай.

Отдельная часть календаря посвящена фотографическому наследию Рагху Рая, который на протяжении более 60 лет документировал жизнь Индии. Его архивные снимки Авани Рай сопоставила с современными фотографиями улиц индийских городов, показав изменения городской среды и повседневной жизни страны.

Всего в календарь вошли 36 фотографий: 18 работ Сельве Сундсбе и 18 снимков, связанных с проектом Рагху и Авани Рай. Съемки проходили с мая по сентябрь 2026 года, в том числе в штате Раджастхан.

Календарь Pirelli выпускается с 1964 года и считается одним из известных арт-проектов бренда. Его экземпляры традиционно распространяются ограниченным тиражом среди партнеров и представителей индустрии. В разные годы над изданием работали известные фотографы, а его героями становились модели, актеры, музыканты и другие публичные персоны.