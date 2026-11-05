Kraft Heinz продаст часть кофейного бизнеса

Американский концерн Kraft Heinz продаст 70% своего кофейного бизнеса в Северной Америке инвестиционной компании One Rock Capital Partners. Сделка оценивает подразделение в $650 млн. В его портфель входят бренды Maxwell House и Gevalia. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора Kraft Heinz Стива Кэхиллейна.

После завершения сделки концерн сохранит за собой 30% подразделения. Ожидается, что соглашение будет окончательно оформлено к середине 2027 года.

Продажа связана с пересмотром портфеля активов и концентрацией на ключевых направлениях бизнеса, в том числе упакованных продуктах питания и соусах. По словам Кэхиллейна, кофейное подразделение уступает остальному бизнесу по рентабельности и обеспечивает около 3% чистой выручки Kraft Heinz.

Вырученные средства компания намерена направить на поддержку основных брендов. Параллельно Kraft Heinz реализует программу дополнительных инвестиций в маркетинг и инновации объемом $700 млн.