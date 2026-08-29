Коты против формул: как Институт AIRI проверил, какой мерч выбирают молодые ученые

На пятой летней школе по искусственному интеллекту Институт AIRI решил проверить, может ли эмоциональный дизайн продлить жизнь мерча за пределами мероприятия. Команда выпустила две линии футболок — с научными формулами и с реальными котами сотрудницы AIRI, дала аудитории свободный выбор, а спустя несколько недель вернулась к участникам с опросом. О том, как личная история превратилась в мемный дизайн и что показала проверка двух маркетинговых гипотез, команда Института рассказала Sostav.

Контекст: школа как точка входа в научное сообщество

«Лето с AIRI» — ежегодная школа для молодых ученых, исследователей и инженеров, которые работают с анализом данных, машинным обучением и искусственным интеллектом. Для института как НКО это часть более широкой задачи по поддержке исследовательской и просветительской деятельности среди талантливых молодых ученых, исследователей и инженеров, а также по налаживанию живого взаимодействия с внешними профессиональными сообществами и сотрудничества между научными группами.

В 2026 году школа прошла в пятый раз и стала юбилейной. Две недели наполнили лекциями, семинарами, работой над проектами, встречами с менторами и внеурочными активностями. В такой программе мерч должен был выполнять сразу несколько функций: задавать настроение и чувство принадлежности к сообществу и жить после школы, то есть использоваться и поддерживать ощущение причастности к бренду.

Задача: сделать вещь, а не сувенир

В коммуникационной практике команды был знаком один и тот же сценарий: мерч отраслевых мероприятий охотно получают на площадке, но после финальной фотографии он часто остается памятным сувениром. Команда хотела проверить, можно ли изменить этот путь — создать футболку, которую выбирают не только из-за логотипа или бесплатной раздачи, а потому что она нравится сама по себе.

Перед проектом поставили две гипотезы:

Эмоциональный дизайн с котами будет не менее востребован, чем традиционный научный дизайн с формулами.

Футболки с котами продолжат носить в повседневной жизни после завершения школы.

Первую гипотезу проверяли в момент выдачи: участникам давали выбрать визуальное направление. Вторую — отложенным опросом среди получателей мерча. Здесь было принципиально разделить реакцию на новинку и реальное поведение — понравившаяся на площадке футболка еще не обязательно становится частью гардероба.

Александра Бройтман, директор по маркетингу и коммуникациям Института AIRI: Важно было не просто раздать брендированные вещи. Футболка должна была стать эмоциональным якорем, и через месяц напомнить не о расписании и дедлайнах, а об атмосфере школы, людях, внутренних шутках и ощущении, что ты стал частью сообщества.

Что вошло в набор

Состав мерча собирали от реальных сценариев двухнедельной школы в жарком Краснодарском крае. В набор вошли:

бутылка для воды — практичная вещь для жаркой погоды и длинного учебного дня;

рюкзак-шоппер, с которым можно ходить на лекции с ноутбуком;

набор наклеек для личных вещей и техники;

футболка — центральный элемент набора и главный носитель идеи.

Команда последовательно задавала два вопроса: что будет полезно прямо во время обучения и что участник захочет использовать после него. Футболка должна была одновременно выдержать интенсивную программу, хорошо смотреться на фотографиях и не выглядеть как обязательная корпоративная форма.

Как появилась котовселенная

Работу над мерчем начинают с общего брейншторма, куда подключаются ученые, команда коммуникаций и выпускники прошлых школ. Вместе ищут фразы, локальные детали и внутренние шутки, которые узнает сообщество. В этот раз идея долго не складывалась до тех пор, пока команда не вспомнила о Шмунике и Гномике, котах Лизы, руководителя PR-направления в Институте.

Лиза передала дизайнерам больше 50 фотографий питомцев, а дальше вокруг них начали собирать сюжеты. Шмуник попал на футболки, а Гномик — на стикеры для новых медиа. Научный контекст соединили с атрибутами Кубани и повседневными привычками молодых исследователей. Так появились кот с банкой колы, кот в кукурузе и кот среди арбузов и дынь. Последняя композиция отсылала к давнему спору внутри Института о том, что вкуснее, а фраза «Галлюцинирую, но красиво» связывала сюжет с хорошо знакомой аудитории темой генеративного ИИ.

В результате получилось два концептуальных направления — формулы и коты, но котовская линия включала три сюжетных принта. Благодаря этому участник выбирал не между «наукой» и случайной милой картинкой, а между разными способами говорить о собственном сообществе: прямым профессиональным кодом или узнаваемым внутренним мемом.

Почему выбрали язык мемов

Визуальной основой стал коллаж — прием, понятный по интернет-мемам. Команда сознательно отказалась от сложной иллюстрации и стилизованных персонажей — реальные фотографии котов вырезали и соединяли с фруктами, кукурузой и банкой колы, сохраняя нарочито простую эстетику монтажа.

Такое решение работало сразу на двух уровнях. Во-первых, шутка считывалась быстро и не требовала расшифровывать авторский замысел. Во-вторых, дизайн выглядел как контент, созданный внутри сообщества, а не как рекламный макет, который пытается говорить с молодой аудиторией на ее языке.

Именно реальность героев была важна для идеи. Шмуник и Гномик не абстрактные маскоты, придуманные под кампанию, а часть жизни команды. Личная деталь сделала корпоративную вещь менее безличной, не убирая из нее научный контекст.

ИИ для черновика, Illustrator — для производства

На этапе поиска композиций команда использовала нейросеть как инструмент быстрых итераций. В сюжете с арбузом и дыней модель помогала подобрать реалистичную посадку кота на фрукт, а в варианте с банкой колы работала как ускоренный фотомонтаж. Коллаж с кукурузой быстрее оказалось собрать вручную.

Генеративный инструмент не выпускал готовый макет в печать. Финальные файлы собирали в Adobe Illustrator, в том числе уточняли контуры, цвет, масштаб изображения и технические параметры под требования типографии. Этот пайплайн позволил быстрее пройти рутинные итерации и сохранил контроль дизайнера над итоговым результатом.

От макета к футболке

Главной производственной задачей стала цветопередача. Мемный коллаж держался на сочных и контрастных изображениях, поэтому перед запуском тиража команда сделала сигнальный образец и проверила, как принт выглядит на ткани.

Не менее важным оказался крой. Команда примерила 15 моделей футболок, после чего выбрали вариант с учетом посадки и ощущения ткани. Молодые научные сотрудники участвовали и в проверке расположения принта: бумажные распечатки прикладывали к футболкам, измеряли линейкой и фиксировали двусторонним скотчем, прежде чем готовить окончательный файл для типографии.

Елизавета Федулова, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами ART FLASH: Сегодня мы отчетливо видим запрос аудитории (особенно молодой) на отказ от нарочитой правильности, строгой симметрии и пафоса. Людям хочется свободы, легкого творческого хаоса и права на «неидеальность». С производственной точки зрения нам было важно поддержать этот вайб на уровне тактильных ощущений. Мы использовали плотный, но дышащий футер (пенье), который обеспечивает приятную тактильность без излишней глянцевости и не деформируется после стирок. Отдельной задачей было сохранение живости и легкой небрежности рисунка, не потеряв в качестве. Отдельно прорабатывали крой с учетом запроса молодой аудитории. Сейчас ценится не просто унисекс, а осознанный «расслабленный» силуэт оверсайз, который одинаково органично сидит и на мужской, и на женской фигуре, не сковывая движений и правильно поддерживая форму в плечах.

Как проверяли первую гипотезу

Во время выдачи участники, преподаватели и менторы могли свободно выбрать принт. Оба направления были представлены в нужных размерах, и случаев, когда человеку приходилось брать другой дизайн из-за отсутствия размера, не было. Поэтому размерная сетка не ограничивала выбор.

Тиражи двух линий различались: котовская включала три самостоятельных сюжета. Чтобы корректно сопоставить спрос, команда сравнивала долю разобранного тиража каждого направления:

из 144 футболок с котами выдали 116 — 81%;

из 56 футболок с формулами выдали 42 — 75%

Разница составила 6 п. п. в пользу котов. Результат не показал безоговорочную победу одного принта, но подтвердил сформулированную гипотезу. Эмоциональный визуальный образ оказался не менее востребован, чем классический научный дизайн. Реакция была заметна и без подсчетов. Позже сотрудники AIRI взяли мерч на научную конференцию в Германию, где другие ученые подходили к ним и спрашивали, где такую футболку можно купить.

Вторая проверка: живет ли мерч после школы

Первый выбор фиксировал привлекательность дизайна в моменте, но не отвечал на главный вопрос проекта. Поэтому через три недели после школы команда провела короткий опрос среди участников, получивших футболки.

В одном вопросе респонденты указывали выбранный принт и текущий сценарий использования. Для каждого направления было три варианта: футболку носили только на школе, продолжают регулярно надевать вне дома, носят дома. Эта базовая механика позволила отдельно увидеть первичный выбор и отделить разовый интерес от продолжающегося использования.

Опрос проведен через 3 недели после школы. Приглашено 84 получателя мерча; ответили 84 человека; отклик составил 100%. Молодые менторы и преподаватели к опросу не приглашались.

Среди респондентов 69% выбрали на школе футболки с котом: 17% перестали использовать мерч после окончания ивента, 45% продолжают регулярно носить футболки в повседневной жизни, 7% носят их лишь дома.

31% респондентов выбрал футболки с формулой: 2% перестали использовать мерч после окончания ивента, 23% продолжают регулярно носить футболки в повседневной жизни, 6% носят их лишь дома.

Опрос не претендовал на роль академического исследования и решал одну задачу — проверить, осталась ли футболка в употреблении после того, как закончились общие фотографии и эффект новизны. Для маркетинговой команды именно этот отложенный контакт стал более важной метрикой, чем сама выдача мерча.

Результаты

Дизайн проверяли в два этапа: через свободный выбор и через поведение после мероприятия.

выдали 81% тиража с котами и 75% тиража с формулами — разница 6 п. п.

через 3 недели 52% участников продолжили носить футболки с котами: 45% вне дома и 7% дома.

Первая гипотеза подтвердилась: личный и ироничный дизайн оказался как минимум не менее востребован, чем привычный профессиональный код. Вторая — тоже: для большей части аудитории футболка продолжила жить за пределами школы.

Александра Бройтман, директор по маркетингу и коммуникациям Института AIRI: Коты не были попыткой упростить науку или заменить профессиональный язык чем-то милым. Они стали человеческой точкой входа в него. Формулы помогают узнать сферу, а личная история дает человеку повод выбрать вещь и продолжать ее носить. Для нас главный показатель успеха — фотография в этой футболке спустя несколько недель.

Состав творческой группы:

Институт AIRI

Директор по маркетингу и коммуникациям: Александра Бройтман

Руководитель PR-направления / владелица Шмуника и Гномика: Елизавета Певная

Дизайнеры: Дарья Козырева, Кира Илларионова

Координаторы летней школы: Наталья Зяблова и Алина Клыпа

Производство: ART FLASH