Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG

Бренд UGG представил первую совместную коллекцию с американским дизайнером Вилли Чаваррия и сопроводил запуск рекламной кампанией Ugg & Kisses. Одним из главных героев съемки стал актер Дэнни Трехо, известный по фильмам «Мачете», «От заката до рассвета» и «Дети шпионов». Вместе с ним в кампании появились Ева Лонгория, певица Бекки Джи и музыкант Иван Корнехо.

Кампания вдохновлена американскими ситкомами 1990-х, в частности сериалом «Женаты и с детьми». Создатели переосмыслили эстетику эпохи через мексикано-американскую культуру и характерные для дизайнера темы семьи, идентичности и мужественности.

Участие Дэнни Трехо усиливает этот образ. Актер с мексиканскими корнями на протяжении десятилетий ассоциируется с жесткими персонажами и американской латиноамериканской культурой. В новой кампании этот узнаваемый образ становится частью более модной и ироничной интерпретации.

В капсулу вошли пять моделей обуви. Основой коллекции стали черная кожа, массивные силуэты и металлические детали. Некоторые модели напоминают байкерские ботинки, но при этом сохраняют фирменную идею UGG — комфорт и повседневность.