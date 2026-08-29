Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.08.2026 в 18:15

Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG

Актер снялся в рекламе совместной коллекции бренда с дизайнером Вилли Чаваррия

Бренд UGG представил первую совместную коллекцию с американским дизайнером Вилли Чаваррия и сопроводил запуск рекламной кампанией Ugg & Kisses. Одним из главных героев съемки стал актер Дэнни Трехо, известный по фильмам «Мачете», «От заката до рассвета» и «Дети шпионов». Вместе с ним в кампании появились Ева Лонгория, певица Бекки Джи и музыкант Иван Корнехо.

Кампания вдохновлена американскими ситкомами 1990-х, в частности сериалом «Женаты и с детьми». Создатели переосмыслили эстетику эпохи через мексикано-американскую культуру и характерные для дизайнера темы семьи, идентичности и мужественности.

Участие Дэнни Трехо усиливает этот образ. Актер с мексиканскими корнями на протяжении десятилетий ассоциируется с жесткими персонажами и американской латиноамериканской культурой. В новой кампании этот узнаваемый образ становится частью более модной и ироничной интерпретации.

В капсулу вошли пять моделей обуви. Основой коллекции стали черная кожа, массивные силуэты и металлические детали. Некоторые модели напоминают байкерские ботинки, но при этом сохраняют фирменную идею UGG — комфорт и повседневность.

Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG Дэнни Трехо стал лицом новой кампании UGG
UGG
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.